伊拒出席二輪談判　特朗普延長與伊停火期限

中評社香港4月22日電／伊斯蘭堡第二輪美伊談判能否在停火協議到期前舉行，懸念在21日揭曉：伊朗方面當晚正式拒絕出席預期於22日在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行的第二輪談判；稍晚，美國總統特朗普宣佈，應巴基斯坦方面請求，他同意延長美伊停火期限，直至伊朗方面提交其方案並完成相關磋商。



據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊方認為，美國正在阻撓達成任何實質性協議，參與談判純屬浪費時間。伊朗也通過巴基斯坦宣佈其決定，表示為了充分維護伊朗人民權利，伊方代表團22日將不會前往巴基斯坦。



新華社報導，特朗普政府重演“極限施壓、臨陣收手”的套路。特朗普21日在社交媒體發表聲明稱，伊朗政府“內部已嚴重分裂”，並稱在巴基斯坦領導人請求下，“我們被要求暫緩對伊朗發動進攻，直至其領導人及代表能夠拿出一份意見一致的方案”。他同時指示美軍繼續對伊朗實施海上封鎖並保持戰備狀態。



當天早些時候，特朗普在接受美國媒體採訪時還稱，他不希望延長同伊朗的停火協議，美軍已做好作戰準備。此前，特朗普20日稱，美國和伊朗兩周停火將於“華盛頓時間22日晚”到期。



伊朗方面持續釋放強硬信號。據塔斯尼姆通訊社報導，多個消息源證實伊朗方面並未要求延長其與美國的停火期限。



伊朗外交部發言人巴加埃21日表示，美方前後矛盾的信息和行為以及令人無法接受的舉動是伊方未作出參與第二輪談判決定的原因。他還說，一旦談判轉變為以結果為導向，伊方將決定是否參與。伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會成員哈茲裡安也表示，除非條件改變，否則伊朗無意在當前條件下與美國進行談判。



美國白宮官員21日說，美國副總統萬斯原計劃當天前往巴基斯坦的行程已被取消。據美國有線電視新聞網報導，該官員在一份聲明中說，鋻於美國總統特朗普已在社交媒體發文，“證實美國正在等待伊朗方面提出的方案，對巴基斯坦的訪問今天將不會進行”。關於美伊面對面會談的最新消息，將由白宮發佈。



巴基斯坦總理夏巴茲當地時間22日在社交媒體發文說，希望美國和伊朗繼續遵守停火協議，並能在預期舉行的第二輪伊斯蘭堡會談期間達成全面和平協議，從而永久結束衝突。



夏巴茲說，他本人以及巴陸軍參謀長穆尼爾，感謝特朗普接受巴方請求，同意延長停火，以便正在進行的外交努力得以繼續推進。他表示，巴基斯坦將繼續推動通過談判解決衝突。