伊朗代表：美解除對伊海上封鎖或可成談判基礎

中評社香港4月22日電／俄新社21日援引伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼的話報導，美國解除對伊朗的海上封鎖，或可成為兩國舉行第二輪談判的基礎。



伊拉瓦尼表示，有跡象表明美國準備解除對伊朗的海上封鎖，這可能成為兩國在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行第二輪直接談判的基礎。



新華社援引報導，伊朗方面表示，美國目前對進出伊朗港口海上交通的封鎖嚴重違反之前達成的停火協議。