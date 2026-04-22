美伊停火期限將至　伊朗展示導彈

中評社北京4月22日電／當地時間4月21日晚，“卡德爾”導彈出現在伊朗首都德黑蘭的卡德爾廣場上。在此前與美以的衝突中，伊朗多次發射該型號導彈打擊以色列及地區內美軍相關目標。伊朗伊斯蘭革命衛隊當晚還發布了此前“真實承諾4”第100波打擊行動中的視頻。



當天晚上，“霍拉姆沙赫爾-4”彈道導彈也出現在了伊朗德黑蘭革命廣場。



北京時間4月8日早上，美伊開始臨時停火兩周。美國總統特朗普4月20日對美媒稱，停火將於美東時間4月22日晚（北京時間4月23日上午）結束。



來源：央視新聞客戶端

