中國海軍四川艦赴南海開展試驗訓練

中評社北京4月22日電／日前，中國首艘076兩棲攻擊艦四川艦，從上海啟航赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，測試艦艇多個系統平台運行情況。四川艦下水以來，已順利完成多次試航任務，這次是按照裝備整體建造計劃組織的正常跨區試驗訓練，不針對任何特定目標。



來源：人民海軍微信公眾號