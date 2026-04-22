高市向靖國神社供奉玉串料　126名議員參拜

中評社香港4月22日電／據日本媒體報導，日本首相高市早苗22日向靖國神社供奉“玉串料”（祭祀費）。



同一天，126名來自日本跨黨派國會議員聯盟“大家一起參拜靖國神社”的成員集體參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社。



新華社報導，靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，遭到日本國內眾多愛好和平人士和國際社會的強烈反對。