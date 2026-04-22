日本高市內閣首次有大臣參拜靖國神社

中評社香港4月22日電／據日本媒體報導，日本經濟財政政策擔當大臣城內實22日上午參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，這是高市早苗內閣大臣首次參拜。



靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，遭到日本國內眾多愛好和平人士和國際社會的強烈反對。