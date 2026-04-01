兩岸青年學者共議交流合作新變化與新路徑

“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議18日在澳科大創新科技研究院舉行（圖源：主辦方提供） 中評社香港4月23日電／由澳門科技大學兩岸關係研究中心、華中師範大學台港澳與東亞研究中心和中山大學粵港澳發展研究院主辦的“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議4月18日在橫琴粵澳深度合作區舉行。與會青年學者圍繞兩岸青年交流合作的新變化、實踐機制與未來路徑展開深入研討，為深化兩岸青年融合發展廣泛建言獻策。



華中師範大學台港澳與東亞研究中心助理研究員董玲瑜指出，兩岸青年交流目前正處於範式轉型階段。數字技術的普及、全球議題的凸顯以及青年世代價值觀念的演進，共同驅動交流的場域、議題與模式突破傳統框架，呈現出鮮明的時代新特徵。交流場域的數位融合，虛實空間的交織與碰撞，已成為新時期交流的常態，這就要求交流實踐具備更高的媒介素養與議題引導能力。董玲瑜提出兩岸青年“實踐共同體”的概念，認為兩岸青年交流的核心價值已從“回溯過去”逐漸過渡到“共創未來”，交流議題也出現生活化與功能化轉向，這就為建構更加務實的互動關係提供了豐富的實踐載體。她認為，要推動兩岸青年在共同解決專業問題的過程中形成“實踐共同體”，以“過程性融合”應對認同的流動性與可塑性，最終在形塑更為穩定、積極的互動模式與社會網絡，促使島內青年的認同重塑。她建議，應搭建兩岸青年共同的數字記憶平台，利用協同辦公與社交媒體建立常態化的線上專案協作空間；同時創新交流合作模式，設立支援兩岸青年合作的“種子基金”或“挑戰賽”機制，變“組織活動”為“資助創意”，推動青年從交流的“賓客”轉變為“主理人”。



福建社會科學院現代台灣研究所助理研究員王藝樺聚焦於台灣青年赴陸經驗對“大陸想像”的重構，重點闡述了兩岸跨界群體的現實困境，認為跨界流動的台灣青年，往往既難以被台灣本土社會完全理解，也難以被大陸社會充分接納，從而形成一種“夾在兩岸之間”的中間身份。在台灣語境中，赴陸發展者有時會被貼上“立場偏移”的標簽，而在大陸社會中，其又常被視為“外來群體”，這種雙重他者化使其難以建立穩定的身份認同。王藝樺提出，跨界流動真正重要的不僅是“有沒有來過”，更在於有沒有建立關係、產生連接，以及有沒有機會把這些經驗說出來。她建議，未來政策應從規模擴張轉向品質提升，強化跨群體互動機制，為跨界群體提供更安全、開放的表達空間，降低表達的政治敏感度，使“來過、看過、說過”成為可以被接受的常態行為。

