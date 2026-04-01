學者熱議兩岸關係和平發展新前景

“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議18日在澳科大創新科技研究院舉行（圖源：主辦方提供） 中評社香港4月23日電／由澳門科技大學兩岸關係研究中心、華中師範大學台港澳與東亞研究中心和中山大學粵港澳發展研究院主辦的“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議4月18日在澳科大創新科技研究院舉行。與會青年學者積極參與探索兩岸關係和平發展的新前景，圍繞新形勢下如何推動兩岸關係和平發展這一重要問題展開熱烈討論。



中山大學粵港澳發展研究院助理研究員田賜認為，開創兩岸關係和平發展新前景的關鍵詞是“共同”。“十五五”規劃涉台部分反復提到“共同”，強調兩岸“打造兩岸共同市場”“社會保障、公共資源共享”“共同傳承弘揚中華文化”“共創中華民族綿長福祉”，因此，兩岸同胞衹有攜手共進，鞏固和發展好共同堅持“九二共識”的格局，維護好台灣問題是兩岸中國人內政的共識，才能創造兩岸關係和平發展的美好前景。田賜還提出，要共同應對國際形勢的新變化。外部勢力干涉不僅是國家統一的突出障礙，更已威脅兩岸共同發展利益，兩岸理應攜手反對干涉外部勢力干涉，堅決反對“台灣問題國際化”，共同應對單邊主義和保護主義威脅。



台灣21世紀基金會兩岸及區域中心主任高宇成指出，在全球化由擴張轉向重構的“後全球化”時代，國際秩序開始呈現碎片化與區域化並存的態勢，為此兩岸應跨越“冷戰式”思維，以共同應對全球性挑戰為契機，建構更高層次的價值對接，實現區域持久和平。他認為，未來兩岸應以“增進同胞福祉”為依歸，深化社會交流，建立制度信任。因此，從價值論層面重新證成“命運共同體”，從“不得不在一起”轉向“為了更好的未來而在一起”，應是當前兩岸關係和平發展的重要課題。



復旦大學國際關係與公共事務學院助理研究員何淼從兩岸共同事務“韌性治理”的角度，回顧了兩岸治理的理論演進與關鍵實踐，認為學界對於兩岸治理研究已提出了“共同治理” “多軌治理” “分類治理” “融合治理” “漸進治理” “合作治理” “元治理” “協同治理” 等在內的多個新興概念，取得了積極成果。何淼則從領域、層次、主體、價值、技術、過程、世代七個方面，對兩岸治理中的韌性與韌性治理展開系統研究與綜合探索，形成了一個新分析框架—— “七維韌性治理框架”。她建議，未來兩岸要探索構建具有中國特色、適配兩岸治理現實的韌性治理體系，共同推進“兩岸治理”走深走實，這既是應對兩岸關係中複雜風險與治理脆弱的現實需要，也是新時代中國特色社會主義事業發展的內在要求。



廈門大學台灣研究院助理教授王程認為，推進和平統一，關鍵在於兩岸間“實力、利益和民心所決定的時機和代價”。他建議，祖國大陸一方面要繼續保持好發揮好自身實力優勢，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，另一方面也要增強兩岸安全公共物品供給，提高兩岸經濟融合發展的普惠性，引導台灣同胞堅定對中華民族、中華文化的認同。

