港最大實金ETF掛牌　黃金市場發展提速

中評社香港4月22日電／南方東英黃金ETF（03030）昨日掛牌，其資產管理規模（AUM）已達7.19億美元（約56.08億港元），是目前香港規模最大的實物黃金ETF。財政司司長陳茂波在上市儀式致辭時表示，南方東英黃金ETF的上市，有助推動香港發展國際黃金交易市場，吸引全球投資者。他指出，特區政府將繼續推動與其他市場的交易所買賣產品（ETP）互聯互通，吸引更多全球資本投入香港市場。



大公報報導，陳茂波表示，發展國際黃金交易市場，是鞏固和提升香港國際金融、貿易和航運中心地位的重要一步，國家“十五五”規劃也明確支持香港構建大宗商品交易生態圈。當中的關鍵不單在於建立起蓬勃、具深度和廣度的市場，更是要打造整條的產業鏈和價值鏈，涵蓋清算、實體交割、物流倉儲、衍生產品等一系列的環節，並擴大人民幣在國際黃金市場定價與交易中的影響力，同時貢獻區域內更穩定、更高效的黃金和大宗商品交易，貢獻國家的金融強國建設。



在港存放 有效管理地緣風險



南方東英黃金ETF支持實物黃金的申贖，實現“在港交易、在港存放”。陳茂波指出，這與香港的發展策略高度契合。在當前複雜多變的地緣政治環境下，香港堅持開放包容的市場環境，以及包括資金等要素自由流動的制度優勢，令香港的黃金市場對全球投資者更具吸引力和戰略價值。



陳茂波強調，過去多年，香港一直積極發展ETP市場。今年初，香港ETP的日均成交額約為50億美元，是全球最活躍的市場之一，規模僅次於美國和中國內地。他回顧，2022年香港與中東市場推出ETF互掛產品，去年與韓國市場展開深度合作，今年更推出聯合冠名指數。他說，未來特區政府會繼續推動與其他市場ETP的互聯互通，吸引更多全球資本投入香港市場，為香港的投資者開拓更多投資產品的選擇。



南方東英資產管理行政總裁丁晨在同一場合表示，南方黃金ETF同時支持現金申購贖回及實物黃金申贖兩種方式。產品持有的實物黃金直接存放於香港，真正實現“在港交易、在港存放”，能夠有效管理地緣風險，旨在為全球投資者提供一個更安全、更高效的黃金配置工具。



證監會主席黃天佑表示，當前全球局勢加速演變，資產配置多元化的趨勢日益明顯。南方東英黃金ETF不僅為投資者提供更便捷的黃金配置渠道，亦有助進一步提升香港在國際黃金定價體系的影響力。



證券業界人士指出，南方東英黃金ETF甫上市，資產管理規模已達約56億港元，遠超其他同類產品，為全港最大的實物黃金ETF。相比之下，其他已上市的黃金ETF中，價值黃金ETF（03081）的規模緊隨其後，但其餘產品的規模則明顯較小。



ETF規模大 市場流動性佳



他續說，由於ETF的規模直接影響二級市場的流動性，規模較大的產品能承載大額資金的即時進出，而不產生顯著滑價，這對機構投資者及大額個人投資者極具吸引力。雖然SPDR金ETF（02840）背後擁有全球數千億元的資產支撐，但在二級市場的交易活躍度有時反而不及本土產品。綜合各項條件，南方東英黃金ETF具備明顯優勢。