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直擊南部戰區海軍艦艇編隊全訓考核
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2026-04-22 10:34:20
中評社北京4月22日電／近日，南部戰區海軍某艦艇訓練中心組織多型艦艇組成編隊，圍繞多個實戰化高難度課目展開全訓考核，在實戰背景下檢驗單艦及編隊的作戰指揮與戰術運用能力。
接到敵情通報後，湛江艦編隊迅速駛向南海某海域。航渡途中，焦作艦雷達發現多個快速突進的“敵”目標，隨即拉響戰鬥警報並向編隊通報。各艦全面做好攻防準備，主炮精準打擊，成功摧毀水面目標。
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