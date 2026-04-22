七會議展覽下周香港舉行　5600展商參與

中評社香港4月22日電／由香港貿發局主辦的七項展覽和會議於下周舉行，包括4月27至30日在灣仔會展舉行的禮品展、香港時尚家品及家紡展（Home InStyle）、香港時裝節（Fashion InStyle）；由貿發局和華港國際展覽合辦、同期於亞博館舉行的印包展和香港奢侈品包裝展；以及4月27至29日在會展舉行的授權展及亞洲授權業會議。該局預料，七項活動有約5600家展商參與，數目低於去年的6000家。



大公報報導，對於中東局勢緊張之影響，該局副總裁古靜敏表示，非常理解當前市場環境充滿挑戰，故該局全球超過50個辦事處，組織了約400個買家團來採購，希望透過這些舉措，幫助參展商促成業務，開拓新市場。她指出，該局早前舉辦的電子展，中東買家數量減少約三成，但線上聯繫依然緊密。



續拓東盟與中亞市場



香港時尚家品及家紡展及香港禮品及贈品展籌備委員會主席林健鋒則指出，儘管目前中東地區的貿易業務面臨困難，但中東仍是重要的市場，目前只希望情況快些好轉。與此同時，香港不應停滯不前，可拓展東盟市場，或中亞地區的哈薩克、吉爾吉斯等，相關地區有很大的發展潛力，他們很希望在金融領域，與香港建立良好的合作關係。



談及今年活動賣點，Home InStyle迎來新疆展團及武漢展團；禮品展有山西、吉林、黃南藏族自治州及浙江展團，其中浙江展團由浙江省商務廳首次組織50家當地企業參與；印包展則有福建泉州展團；Fashion InStyle亦帶來江蘇射陽、印度及印尼展團參與，為買家提供更多元化的採購選擇。



另外，Fashion InStyle設有多個展區，包括Designer Spotlight、Materials Bazaar、Fashion Accessories、Women in Style， Bridal ＆ Evening Wear和Athleisure等，其中由該局主辦的焦點展區NEXT＠Fashion InStyle（NEXT）今年強勢回歸，展示時裝界物料如何引領產業變革、實踐永續發展。大會特別邀請菲律賓作為NEXT的合作夥伴，得到菲律賓駐香港貿易投資中心（PTIC－HK）及國際貿易展覽和代表團中心（CITEM）全力支持，逾25家菲律賓展商將展示當地時尚物料的獨特優勢。



授權展設香港館 支持本地IP



同時，授權展踏入第23屆，多個國家與地區逾600個品牌及IP（知識產權），包括萬代南夢宮、多啦A夢和LINE FRIENDS等，涵蓋藝術及文化、動漫與角色、品牌延伸、娛樂及體育等多個授權領域，為全球授權商、品牌及知識產權擁有人，提供跨地域和跨界別的業務拓展平台。另一賣點，是由創意創業會主辦，香港特區政府“文創產業發展處”贊助的“香港設計·授權支援計劃（DLAB）”，在授權展設立“DLAB香港館”，帶來近40家本地IP和品牌。部分IP包括Animomo和Emo Neko Club等，更結合了近年熱門的“情感經濟”概念，透過情緒價值、懷舊元素和溫暖故事等，與消費者建立情感連結。