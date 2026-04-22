信置牽頭財團　奪錦上路站二期項目

中評社香港4月22日電／有8家發展商及財團爭奪的元朗錦上路站物業發展第二期商住項目，港鐵（00066）昨日開標，由信置（00083）牽頭財團繼9年前投得首期後，今又再下一城，奪第二期發展權並擁商場權益，財團估計項目總投資超過130億元，即每呎樓面成本價接近1.1萬元。信置主席黃永光認為第二期是北部都會區內核心發展項目之一。



大公報報導，港鐵昨宣布，錦上路站物業發展第二期項目合約由信置、中海外（00688）、招商局置地（00978）及鷹君（00041）所組的倬富有限公司成功投得。上述公司均為具規模及信譽優良的物業發展公司，亦曾參與港鐵的物業發展項目。港鐵在錦上路站第二期招標安排中，給予發展商選擇競投商業部分的未來權益，該財團將取得此發展項目商業部分的未來擁有權。



信置黃永光表示，集團對國家及香港的前景充滿信心，北都區將建設成為國際創新科技產業基地，潛力無限。集團會主動對接國家“十五五”規劃，並將進一步推動香港實踐“南金融、北創科”的雙引擎發展大局。該項目是北都區的核心項目之一，財團計劃總投資額會逾130億元發展，再配合區內基建及產業布局，為北都區的高質量發展作出積極貢獻。



屯馬北環雙線樞紐



中海外地產董事總經理游偉光表示，北環線是連接香港東西鐵路線的重要基建項目，錦上路站正是重要的樞紐站。項目憑藉其緊鄰鐵路的區位優勢，又享深港跨境往來之便。按現行規劃，未來由錦上路站出發，六站內即可直達羅湖、皇崗及落馬洲三大口岸，大幅提升深港跨境通勤的效率與便利性，充分體現項目之地利優勢。



信置執行董事田兆源認為，項目擁屯馬線及未來北環線的雙線優勢，將成為連接北都區與市區的重要交通樞紐。



每呎樓面成本近1.1萬



以該財團預計的總投資金額及項目總樓面約120.65萬方呎計，項目每呎樓面的投資成本約1.08萬元，市場預計將來住宅單位銷售呎價約1.6萬元，發展商才有合理回報。至於擁全數權益的近44萬方呎商場，要面對新消費模式和元朗其他發展商持有的大型商場挑戰，相信須待錦上路站周邊公私營房屋，以及未來八鄉車廠上蓋物業發展成熟後，才有較佳回報。



根據錦上路第二期項目的招標條款，發展商出價競投項目的發展權，將來出售的住宅單位，在扣除發展成本後所得利潤，須給予港鐵固定19%利潤分紅。市場估計是次項目的中標價約55億元。港鐵會分期收取該筆款項，首期在簽約批出項目即付70%，餘下待項目獲批入夥紙後付清。



據悉，信置於2017年中牽頭夥嘉華國際（00173）及中海外以逾83億元投得錦上路站首期純住宅項目，即現時在售中的柏瓏。