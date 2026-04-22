油價飆到每桶130美元？美煉油商大發戰爭財

中評社香港4月22日電／霍爾木茲海峽至今幾乎完全封鎖。花旗集團20日表示，如果霍爾木茲海峽中斷再持續一個月，油價可能升至每桶110美元。如果再中斷兩個月，油價恐還將推高至每桶130美元。



香港文匯報報導，花旗分析師在報告中表示，如果霍爾木茲海峽在未來4周繼續處於封鎖狀態，全球原油和成品油庫存損失可能升至13億桶。如果海峽通航再中斷兩個月，潛在損失將增至多達約17億桶。即使美國與伊朗本周能夠簽署停火延期協議，海峽通航連同原油生產在整個5月逐步恢復，全球原油和成品油庫存總量預計仍將減少約9億桶，其中包括已經損失的5億桶，另有因產量放緩、衝突相關基建受損，預計會損失的4億桶。



布倫特原油期貨價格20日錄得每桶94.94美元。花旗預測，即使衝突在本周結束，全球原油和燃料庫存到今年6月底，仍將降至8年來最低水平。即使衝突結束後，市場能迅速恢復到每日100萬桶供應過剩的狀態，要重建庫存仍可能需要逾兩年。



美煉油商大發戰爭財



伊朗衝突令全球能源市場震盪，美國煉油商卻從中大發戰爭財。《金融時報》20日報導，在全球能源供應鏈因伊朗衝突承壓之際，美國煉油商受益於國內較為廉價的頁岩油，趁機高價出售石油獲利。不過，分析警告若霍爾木茲海峽通航長期受阻，這種“繁榮”能否持續仍存變數。



能源諮詢公司睿諮得數據顯示，美國煉油商現時利潤率已攀升至每桶20至25美元（約157至196港元），幾乎是3月初正常水平的兩倍。美國還受益於委內瑞拉原油進口的增加，過去一年自委內瑞拉進口的原油已增至每日41.2萬桶，是今年1月美軍侵入委內瑞拉行動前的三倍。能源諮詢公司Energy Aspects產品開發主管坎貝爾表示，美國煉油行業多年來一直享有國內原油價格更低的優勢，“如今我們看到這種優勢被成倍放大。”



“繁榮”能否持續存變數



報導指出，許多美國煉油廠還大幅增加柴油和航空燃料的出口，將其銷往歐洲、亞洲甚至澳洲。能源價格飆升為美國石油行業帶來的意外之財，預計還將推動大量美企重新進軍此前因成本或風險過高而難以涉足的地區。例如石油巨擘埃克森美孚已提出計劃，擬向尼日利亞深水油田投資高達240億美元（約1，879億港元）。



不過，坎貝爾提醒，若霍爾木茲海峽長期受阻，亞洲買家將更加積極地爭奪石油，變相推高美國國內油價，也會壓縮油企利潤空間。屆時美國煉油商可能將面臨日益激烈的競爭：“未來幾個月，美國原油供應是否會出現緊張局面，這將很有意思。”



汽油價格上漲也在衝擊美國消費者，影響11月的中期選舉選情。美國昆尼皮亞克大學20日最新民調顯示，65%的美國民眾認為總統特朗普應對近期油價上漲負責。