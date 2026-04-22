內地下調汽柴油零售價　今年首次

國家發改委表示，自今日凌晨起下調內地汽、柴油零售價格。\資料圖片 中評社香港4月22日電／內地油價今年首次下調。國家發改委表示，今日凌晨起，內地汽、柴油零售價格每噸分別下調555元、530元（人民幣，下同），全國平均看：折合升價92號汽油、95號汽油、0號柴油分別下調0.44元、0.46元、0.45元。用92號汽油加滿50升油箱將少花22元。



大公報報導：國家發改委今年1月20日按現行價格機制正常上調內地汽、柴油價格，並在3月和4月開展兩次針對性調控，以應對國際油價上漲採取的臨時調控措施。3月23日24時，內地成品油價格迎來自2013年價格機制實施以來的首次臨時調控。當時受國際油價異常上漲影響，按照原有定價機制測算，汽、柴油標準品每噸應分別上調2205元、2120元。經國家臨時調控後，實際僅上調1160元、1115元，每噸少漲1045元、1005元，相當於全國平均汽、柴油每升少漲0.85元左右，有效緩衝了外部油價波動的影響。



4月7日，國家發改委再次啟動調控措施，將汽、柴油價格每噸應分別上調800元、770元，調控後實際每噸上調420元、400元，每噸少漲380元、370元，折合92號汽油每升少漲0.31元，進一步減輕了消費者和下遊行業的用油負擔，保障經濟平穩運行。



分析：彰顯能源調控能力



中國海油集團能源經濟研究院院長、中國石油大學（北京）教授王震表示，今年以來發改委的數次油價調控動作，既堅守成品油價格與國際原油價格掛鈎的基本規則，又在國際油價異常波動時精準發力。每一次調整都貼合市場實際，兼顧能源市場穩定與民生減負，減緩國際油價異常波動的衝擊，彰顯國家能源調控的成熟能力和制度優勢。