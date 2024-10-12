編譯：伊朗戰爭映照出的朝鮮陰影

朝鮮19日對改良版短程地對地戰術彈道導彈“火星炮-11丁”型進行試射，相關導彈搭載集束炸彈和破片地雷等戰鬥部。圖為試射現場。（圖源：朝鮮《勞動新聞》；韓國《News1》轉載） 中評社首爾4月23日電（記者 崔銀珍編譯）伊朗戰爭已不再只是局限於一地的衝突，而是在刺激其他戰爭可能性的同時，加劇了世界秩序整體的不安。首爾大學講席教授金炳椽在4月22日發表於《中央日報》的專欄中表示，戰爭的頻繁發生，正在降低外界對動用武力的心理門檻；一旦特朗普式交易政治與朝核問題相互交織，其影響也可能直接波及韓半島。他並強調，韓國在警惕倉促談判的同時，也應著力把握戰略機遇，並與美國一道圍繞對朝談判建立起涵蓋啟動時點、推進進程及結果安排的長期路線圖。以下是原文編譯：



為何人們會從美國與伊朗的戰爭中看到朝鮮的影子？首先，是特朗普總統對核問題一以貫之的強硬態度。美國發動攻擊，顯然是為了阻止伊朗實現核武裝。特朗普表示，“戰爭結束後，世界將會安全得多”，並將伊朗棄核作為結束戰爭安排的核心條件。從這一點看，當前的伊朗戰爭，頗有2016年至2017年朝核危機重現之感。2016年初，朝鮮實施了第四次核試驗。此後又接連進行了兩次核試驗，甚至實施洲際彈道導彈試驗，特朗普第一任期政府當時曾嚴肅考慮過對朝實施所謂“流鼻血行動”的精確打擊。不過，當時人們對通過經濟制裁這一和平手段推進談判抱有較大期待；白宮內部仍有能夠從旁制衡總統的資深幕僚，總統本人的自信也不像現在這樣強烈。若朝核危機不是發生在特朗普第一任期，而是出現在第二任期，那麼戰爭這一最壞情形也並非沒有可能。



另一重相似性在於，當時也有相關方面向特朗普傳遞信息，勸說其當前正是達成交易的最佳時機。據稱，伊朗戰爭爆發背後有以色列總理內塔尼亞胡的推動；而2018年朝核談判得以展開，則與文在寅政府對朝特使的斡旋不無關係。無論是內塔尼亞胡，還是對朝特使，向特朗普傳遞的關鍵信息，都在於喚起其交易本能——如此之好的“戰略機遇”，恐怕難以再次出現。不過，為實現無核化，美國對伊朗與朝鮮採取的方法卻截然相反：對朝鮮採取了談判方式，而對伊朗則動用了軍事力量。與歷屆美國政府相比，特朗普第二任期對武力的使用顯得更為自由。這一點對相關國家無疑構成巨大壓力，但對其他相關方及持續關注局勢發展的各方而言，也會帶來更深擔憂。因為它或許在個別交易中有效，卻很可能對世界秩序造成負面影響。



伊朗戰爭提高了全球範圍內發生軍事衝突的可能性。自朝鮮戰爭停戰以來，直至俄烏戰爭爆發前的70年間，大國介入的戰爭衹有10餘次，平均約7年一次。然而，過去4年間，卻已發生兩場戰爭，分別源於俄羅斯的入侵與美國的介入。戰爭的頻繁發生，會降低決策者對動用武力的心理抗拒，使其更容易選擇戰爭。即便並非出於本意，一場戰爭也可能擴散為另一場戰爭。2023年10月哈馬斯對以色列發動襲擊時，原本少有專家預料這一挑釁最終會演變為以色列與伊朗之間的全面戰爭。但如今，這場戰爭甚至已發展為美國也捲入其中的局面。正因如此，戰爭本身始終內含著連鎖擴散的風險。一旦將經濟武器化、乃至動用軍事力量的做法趨於日常化，世界就會變得更加危險。現在正是這樣一個時代。這場危險戰爭的衝擊，究竟會止步於此，還是會演變為一輪更大的連鎖動蕩，並直接波及韓半島？



我們必須守住韓半島的和平。要防止戰爭的野火蔓延至韓半島，就必須解決朝鮮問題。但若操之過急，只會增加朝鮮被默認為事實上的核國家的可能性。考慮到特朗普對核武問題一以貫之的強硬態度，在結束伊朗戰爭之後，其關注也可能轉向朝鮮。不過，他應當清楚，倉促推進談判，等於把主動權交到朝鮮手中。因此，朝核問題成為美國優先事項的可能性，至少在當前階段仍較為有限。反過來說，若特朗普過於積極，同樣會成為問題。由於條件尚不成熟，他所感受到的挫折感，也可能以某種暗示韓半島爆發軍事衝突的方式表現出來。正如特朗普第一任期時那句“烈火與憤怒”一旦再度出現，在這樣一個危險時代，韓國經濟就可能遭受直接衝擊。我們需要等待“戰略機遇”。當地緣政治或朝鮮內部變化打開機會之窗時，必須做好充分準備，將其轉化為談判契機。



我們還必須對特朗普交易式傾向所暴露出的問題加以補正。這其中包括對地緣政治連鎖反應的低估，以及“先行動、後思考”的決策模式。其典型例子是，2018年新加坡朝美首腦會談結束後，他隨即上調對華關稅，反而導致原本在對朝制裁問題上較為配合的中國開始疏離。因此，我們不僅要就何時啟動對朝談判與美國溝通，更要就從談判過程到結果安排的整個路線圖，同美方進行協調。不能重蹈過去政府的覆轍——不僅過早設定談判啟動時點，還以為只要談判開始，結果自然就會到來，最終錯失無核化機會。



我們也不應被“以和平的兩個國家作為韓朝關係目標”的主張所迷惑。歷史表明，與非正常國家之間的和平並不具有持續性。朝鮮問題必須被解決，而不會自行消失。若任其不斷積累，終將以更大的風險與波動性向韓國襲來。越是在混亂時代，越衹有同時讀懂特朗普、朝鮮以及地緣政治三重變量的立體洞察，才能真正保障我們的生存。