國台辦4月22日例行發布會全文

國台辦發言人張晗在4月22日國台辦新聞發布會上答問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月22日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗4月22日主持例行新聞發布會，並就民進黨當局歪曲抹黑十項惠台措施、賴清德出訪斯威士蘭受阻、日本軍艦過航台灣海峽、鄭麗文訪陸後島內最新民調等近期兩岸熱點議題等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



張晗：各位記者朋友，大家上午好，歡迎參加國務院台辦例行新聞發布會。下面請大家提問。



人民政協報記者：近日，台灣商業總會邀集島內旅行、旅館、食品等七大產業代表召開“產業界對大陸近期惠台政策之看法”記者會，呼籲民進黨當局應以民生為重，不應將民生經濟問題政治化，甚至犧牲基層群眾的生存空間。民進黨當局回應稱，“大陸涉台措施是企圖以商逼政”，要求“業界和政府站在一起，共同要求大陸盡快和台灣政府展開協商”。請問對此有何評論？



張晗：台灣商業總會及相關產業界表達的心聲，充分反映了近期我們發布的十項促進兩岸交流合作的政策措施符合島內產業復甦需求，有利於解決經濟、民生痛點。民進黨當局無視島內民意，無視台灣同胞利益福祉，對於大陸方面釋出的善意誠意和出台的惠台利民政策措施，只會一味抹黑攻擊，並借機進行政治操弄，妄想在不承認“九二共識”的情況下恢復兩岸協商對話。這些慣用伎倆騙不了人，也不可能得逞，只會讓他們越來越站在島內主流民意的對立面。



交流融合是兩岸同胞的願望所系、福祉所在，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流誰也阻擋不了。民進黨當局應停止政治操弄，順應民心所向和大勢所趨，在促進兩岸交流合作上轉變態度。



香港鳳凰衛視記者：賴清德近日稱，“和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，就可以達到；以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患”。請問對此有何評論？



張晗：台灣是中國的一部分，從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂的“主權”。中國是中華民族的共同家園。兩岸同胞要守護好、建設好這個共同家園，根本在於堅持“九二共識”、反對“台獨”，核心是認同兩岸同屬一個中國。



和平是兩岸同胞的共同價值，維護台海和平穩定是兩岸同胞的共同期盼。民進黨當局違背主流民意，頑固堅持“台獨”分裂立場，不斷操弄“以武謀獨”，處心積慮阻撓兩岸交流合作，是破壞台海和平的罪魁禍首、台海局勢緊張動蕩的始作俑者。



台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉，始終系於兩岸和平發展和祖國統一。越來越多的台灣同胞已經認清賴清德當局謀“獨”只會引戰、毀台，堅定反對“台獨”分裂和外來干涉，積極謀求台海和平穩定。



中央廣播電視總台央視《中國新聞》記者：對於大陸推出十項促進兩岸交流合作的政策措施，陸委會主委邱垂正稱，“十項政策措施都涉及核心國家安全和政府公權力行使，必須由雙方政府正式協商，再做出妥適安排”。請問對此有何評論？



張晗：十項促進兩岸交流合作的政策措施發布以來，受到島內各界歡迎。大家紛紛表達對政策措施落地的熱切期待，認為這是重振台灣相關產業、為經濟注入活水的重要舉措。



面對民眾的熱切期盼，民進黨當局卻只會抹黑唱衰，潑冷水、設障礙。這種為了一黨私利罔顧民生的做法，已經遭到島內和業界的普遍批評和反對。奉勸民進黨當局順應島內民意、回應業界呼聲，多做促進兩岸交流合作的事。



只要堅持“九二共識”、反對“台獨”，我們願意同台灣各政黨、團體和社會各界人士一道為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。