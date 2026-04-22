富權：賴清德“倚外謀獨”路線遭受重大挫敗

中評社香港4月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：賴清德“倚外謀獨”路線遭受重大挫敗。以下為文章內容。



台灣當局領導人賴清德原定於今日啟程竄訪斯威士蘭，但其辦公室昨日傍晚卻緊急召開記者會宣布，由於其專機航程經過的塞舌爾、毛裡求斯、馬達加斯加三國在“無預警”狀況下，取消專機飛航許可，經過安全團隊評估，考量到訪團及飛航安全，“這趟行程將暫緩”，賴清德將指派“特使”出席斯威士蘭的國家慶典活動。



這一事件被視為台灣當局“倚外謀獨”路線遭遇的重大挫敗。長期以來，台灣當局試圖透過“金元外交”與勾連外部勢力來拓展所謂的“國際空間”，但現實證明此路難行。從“邦交國”數量減少到如今連出訪的“天路”都被切斷，顯示其國際活動空間正被持續壓縮。這一事件也被廣泛解讀為國際社會普遍遵循“一個中國”原則的直接體現，凸顯了台灣當局在國際上的孤立處境，連基本的過境飛越都難以獲得保障，被輿論形容為“台獨”分裂勢力在國際上四面楚歌的真實寫照。



斯威士蘭是在非洲的五十四個國家中，台灣當局唯一的所謂“邦交國”。斯威士蘭將於本月二十四至二十六日舉行系列活動，慶祝其國王姆斯瓦蒂三世登基十四週年及五十八歲生日。賴清德計劃於二十二日至二十七日率領慶賀團，展開對斯威士蘭為期五天的訪問行程，並順道“慶賀建交”五十八週年。在斯威士蘭逗留期間，賴清德還將計劃與南非、津巴布韋、莫桑比克及坦桑尼亞等同樣受邀出席的非洲各國元首或政要，展開自然的“國際互動”。賴清德辦公室曾經揚言，賴清德對此次出訪寄予厚望，特別定下“安全共榮”、“經濟共榮”及“數位共榮”三大核心目標，期盼在現有的“外交”基礎上，進一步深化兩國在繁榮道路上的戰略夥伴關係。



但就在賴清德任內首度竄訪非洲的啟程前的十五個小時，此次竄訪之行卻突然喊“卡”。根據台灣當局方面的說法，取消行程的直接原因是其專機計劃飛越的三個國家——塞舌爾、毛裡求斯、馬達加斯加三國，在無預警的情況下取消了飛航許可，亦即禁止專機經過這這個國家的“飛航情報區”，因而“無路可行”。



這一事件並非孤立事件，而是基於對“一個中國”原則的尊重。塞舌爾、毛裡求斯、馬達加斯加三國明確表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，不承認任何旨在製造“兩個中國”或“一中一台”的“外交”操作。馬達加斯加外交部官員就對媒體表示，該國政府拒絕賴清德專機飛越其領空的請求是基於其外交上只承認“一個中國”的原則，以及對領空主權的尊重。因而媒體與輿論普遍認為，三國作為主權國家，有權決定是否允許外國飛機穿越其領空。此次集體拒絕，是對“台獨”分裂勢力的政治警示：任何挑戰中國主權的行為都將面臨現實反制。



此事件反映了國際社會普遍遵循“一個中國”原則的大勢。賴清德的行程取消，暴露了“台獨”分裂勢力在國際上日益孤立的處境，其“倚外謀獨”的路線遭遇重大挫敗。



台灣當局長期以經濟援助維繫關係，實為“金錢外交”。但隨著國際格局演變，這種脆弱紐帶難以為繼。就在賴清德計劃竄訪斯威士蘭之時，中國大陸宣佈對除斯威士蘭外的五十三個非洲建交國實施零關稅待遇，涵蓋農業、紡織品等關鍵出口領域。這一政策極大增強了非洲國家與中國合作的動力。這凸顯了大陸透過經濟合作與市場開放，對非洲國家產生的強大吸引力。相比之下，台灣當局僅能依靠有限的“金元外交”來維繫脆弱的關係，兩者在經濟實力與合作前景上的巨大落差，使台灣的國際空間被進一步壓縮。具體來說，台灣當局對斯威士蘭的援助雖年達數千萬美元，但體量遠不足以抵消失去大陸市場的損失。斯威士蘭作為內陸小國（人口僅約一百二十萬），經濟高度依賴外部支持，面對中國大陸的龐大市場，其“邦交”關係正面臨嚴峻考驗。一旦斯威士蘭轉向，台灣當局在非洲的“邦交”將徹底“清零”，其“國際參與”空間將進一步坍縮。

