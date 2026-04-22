香港樓價拾級上升　皇都首宗摸貨成交

中評社香港4月22日電／樓價拾級上升，私樓重現“摸貨”。新世界發展（00017）收購重建、預計今年底收樓的北角皇都，未入夥已錄首宗樓花摸貨成交，涉及3房單位獲內地客以3663.2萬元承接，14個月升值約2.9%，原業主計及現金回贈微賺約20萬元。



大公報報導，消息透露，皇都高層A1室，實用面積1079方呎，屬3房1套連儲物室間隔，連1個車位，發展商去年1月以3560.7萬元沽出，呎價達3.3萬元。據悉，一手原業主早前以摸貨方式放售，上月底以3663.2萬元沽出，實用呎價33950元，持貨約14個月，賬面獲利102.5萬元或2.88%。



據透露，新買家為內地客，今次交易簽署不可撤銷授權書，以保障“摸貨”順利完成，買家也志在必得。值得一提，原業主入市需支付釐印費約151萬元，但發展商設提早成交現金回贈優惠，今次購入單位後480天內完成交易，現金回贈樓價3%，即約106.8萬元，計及有關補貼，原業主支付代理沽樓傭金後，料仍微賺約20萬元。



為遏抑樓市炒風，特區政府早於2010年起透過預售樓花同意方案，限制未入夥的新盤轉手，以減少炒賣活動。不過，位於“舊契”地盤的樓花則不受預售樓花同意方案規管，買家在樓花期內仍可以轉讓。代理消息透露，皇都屬“舊契”項目，現有逾10夥單位以摸貨形式放賣。