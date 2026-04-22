國台辦：購武備戰只會將台島變成火藥桶

國台辦發言人張晗在4月22日國台辦新聞發布會上答問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月22日電（記者 海涵）美國有跨黨派聯邦參議員再度敦促台灣投資增加戰力與不對稱防衛戰略，加速採購美國軍備，國台辦發言人張晗4月22日在例行新聞發布會上表示，民進黨購武備戰，甘當美國軍火商的“提款機”，最終只會將台島變成“火藥桶”、“彈藥庫”。



有記者提問說，近日，美國有跨黨派聯邦參議員再度提出全面提升美台關係的“台灣關係強化法案”，旨在確保美國政策支持“台灣民主與國際參與”，敦促台灣投資增加戰力與不對稱防衛戰略。請問對此有何評論？



張晗指出，美國國會議員提出有關涉台錯誤議案，慫恿台灣購武備戰，嚴重違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政。



張晗表示，我們堅決反對打著各類幌子在國際上製造“兩個中國”、“一中一台”和“台灣獨立”的任何行徑，堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的軍事聯繫。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，立即停止推進有關議案，慎之又慎處理台灣問題。



有記者追問說，美國國特會跨黨派參議員日前致函台灣立法機構，敦促盡速通過台灣“國防別預算”，以強化台灣防衛能力並加速採購美國軍備。並有議員呼籲美國行政部門繼續推進美國對台軍售程序。請問對此有何評論？



張晗表示，我們注意到，一段時間以來，美國一些人對台灣這一預算頻頻表達關切甚至公開施壓，妄圖打“台灣牌”搞“以台遏華”，阻撓中國統一，我們對此堅決反對。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。



張晗強調，民進黨當局圖謀“以武謀獨”、“倚外謀獨”，甘當美國軍火商的“提款機”，最終只會將台島變成“火藥桶”、“彈藥庫”，毀台害台，自取滅亡。