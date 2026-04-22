布倫特油價一度破百　國際金銀價格大幅下跌

中評社香港4月22日電／受中東地區局勢持續緊張影響，國際大宗商品價格21日劇烈波動，國際原油價格明顯上漲，倫敦布倫特原油期貨價格盤中一度突破每桶100美元，國際黃金、白銀價格大幅下跌。



新華社報導，美伊能否如期舉行第二輪談判牽動市場情緒。伊朗方面21日正式拒絕出席預期於22日舉行的第二輪談判。美國總統特朗普宣布，應巴基斯坦方面請求，他同意延長美伊停火期限，直至伊朗方面提交其方案並完成相關磋商。當天早些時候，特朗普稱，不希望延長同伊朗的停火協議，美軍已做好作戰準備。多方消息存在不確定性，國際大宗商品市場行情劇烈震盪。



截至21日收盤，紐約商品交易所6月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.25美元，收於每桶89.67美元，漲幅為2.57%；6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲3美元，收於每桶98.48美元，漲幅為3.14%。布倫特原油期貨價格盤中一度超過每桶101美元，突破了100美元心理關口。



另外，紐約商品交易所6月黃金期價當天下跌，跌破每盎司4800美元整數關口；5月白銀期貨價格也一度跌破77美元。此後，國際金價、銀價小幅回升。有分析認為，除中東局勢直接影響外，美元指數走強、美國國債收益率上升也導致金價走低。