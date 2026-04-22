國台辦答中評：兩岸直航承載民眾迫切需求

國台辦發言人張晗在4月22日國台辦新聞發布會上答問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月22日電（記者 海涵）在今天舉行的國台辦例行新聞發布會上，十項促進兩岸交流合作的政策措施成熱點話題。發言人張晗就兩岸直航議題回答中評社提問時指出，兩岸空中直航承載著民眾常來常往的迫切需求，是溝通的橋梁，不是政治籌碼。



12日中共中央台辦受權發布的十項促進兩岸交流合作的政策措施明確提出“推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化”。民航方面近期宣布再次促請台方全面恢復兩岸空中客運直航正常化。而民進黨當局卻稱，現階段兩岸直航實際需求並沒有想象中高，以目前實際營運航班已可應付當前需求。



“需求高不高，數據會說話。”張晗援引系列數據駁斥民進黨當局謬論：2025年兩岸空中往來航班31973架次、運送旅客578.28萬人次，今年一季度達8079架次、運送旅客146.72萬人次，旅客數量同比兩位數增長、客座率超八成。



張晗說，這些實打實的數據，印證了兩岸空中直航市場的旺盛需求和民眾往來的強烈需求和意願。據瞭解，大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。



張晗指出，根據兩岸空運相關安排，兩岸航空公司可以在大陸61個航點與台灣10個航點間，每周共安排不超過890班客運航班運行。這是既有安排，2020年以前已經運行多時。海峽兩岸航空運輸交流委員會多次促請台方全面恢復兩岸空中直航正常化，是響應兩岸民眾呼聲、推動全面復航的積極舉措。



張晗說，民進黨當局應正視市場需求，停止政治操弄，停止阻撓兩岸人員往來，讓兩岸空中直航回歸服務民生、促進交流的本質，還兩岸同胞一條暢通、便捷、高效的空中之路。

