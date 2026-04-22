往來港澳船票加價一成　應對燃油急升壓力

中評社香港4月22日電／往來港澳的兩間主要船公司噴射飛航、金光飛航昨日（4月21日）分別宣布，本周六起調升船票價格，加幅約一成，以應對近期燃油價格急劇飆升及物價持續上揚帶來的成本壓力。香港特區政府表示，會持續留意油價情況，動態調校措施。



香港商報報導，噴射飛航營運商信德中旅船務管理有限公司表示，已獲澳門特區政府批准調整票價。港澳航線方面，平日普通位日航票價由港幣175元加至194元；周末及假日日航由190元加至212元；夜航則由220元調升至242元。金光飛航同日起調整票價，標準艙平日日航加至港幣192元，假日加至209元，夜航新價為242元，頭等艙票價維持不變。



兩間船公司均強調，加價旨在輕微緩解成本上漲壓力，新票價將於周六正式生效。



政府：密切留意油價情況



行政長官李家超昨日會見記者時表示，中東衝突持續時間難以預測，對於油價變化不能抱有幻想，雖然油價已較最高點回落，但仍高於戰前水平，政府必須持續密切留意情況。他續指，政府早前已通過跨部門監察原油供應專責組，長期審視形勢變化，並推出措施幫助最急切需要支援的公共行業。他強調，政府將繼續密切留意事態發展，適時作出應對。



在考慮任何援助措施時，政府會堅守幾項原則，包括若某個行業價格設有政府審批機制，應交由該機制處理；任何措施必須具臨時性及期限性，確保不會影響公共財政；政府會緊密檢視情況，並動態調節相關措施等。他希望與原油公司盡快達成協議，在本月底前推出對每公升柴油補貼3元的措施，亦希望5月內落實商用車隧道費半價計劃。