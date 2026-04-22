日艦過航台海　中方多部門密集發聲強烈抗議

國台辦發言人張晗（中評社 海涵攝） 中評社北京4月22日電（記者 海涵）日本海上自衛隊一艘驅逐艦4月17日過航台灣海峽。國台辦發言人張晗在今天例行新聞發布會上就此指出，日方應深刻反省歷史、汲取歷史教訓、切實反思糾錯，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止一切涉台錯誤言行。



張晗表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽蓄意挑釁，嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的險惡圖謀，我們對此堅決反對。



4月17日是《馬關條約》簽署周年日，日本選擇在這一天派驅逐艦穿越台海，被輿論解讀為“挑釁意味更濃”。中國外交部、國防部和東部戰區當天接連發聲，措辭嚴厲、態度堅決，向日方提出強烈抗議。



東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校在聲明中將日艦過航的具體時間精確到了分鐘——“4月17日4時02分至17時50分”，這種公開透明的通報方式既是對日方挑釁行徑的精準曝光，更彰顯出中方絕不姑息的強硬姿態。徐承華指出，日本“雷”號驅逐艦過航台灣海峽，向“台獨”分裂勢力傳遞錯誤信號，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，實施有效規制管控。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

