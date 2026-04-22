鄭麗文訪陸後台灣民調出爐　國台辦回應

國台辦發言人張晗（中評社 海涵攝） 中評社北京4月22日電（記者 海涵）台“民主文教基金會”最新民調顯示，半數以上受訪者認同台灣應主動面對統一問題。國台辦發言人張晗就此回應說，希望更多台灣同胞順應歷史大勢，積極參與到推進兩岸關係和平發展、推進祖國統一的正義事業中來。



這份民調進行於中國國民黨主席鄭麗文來大陸參訪返台後。民調顯示，半數以上受訪者認同台灣應主動面對並討論兩岸統一問題，近七成民眾支持加強兩岸接觸與互動以維持和平穩定。



張晗表示，相關民調表明，鄭麗文主席率中國國民黨訪問團訪問大陸，回應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，順應了兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流，對推動兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉具有重要作用。



“統一是台灣的唯一前途，也是台灣同胞利益福祉所系；“台獨”是絕路，只會給台海帶來深重禍害。”張晗指出，希望更多台灣同胞順應歷史大勢，秉持民族大義，認識統一大利，積極參與到推進兩岸關係和平發展、推進祖國統一的正義事業中來。



來自台“民主文教基金會”的另一份島內民調顯示，對於兩岸如果發生軍事衝突，有54.4%受訪者認為美國一定不會或可能不會無條件出兵保護台灣，認為會的僅為28.6%。



張晗指出，有關民調再次表明，越來越多台灣同胞認識到“台獨”是絕路、外人靠不住，認識到在美國眼裡，台灣只是遏制大陸發展的“棋子”，也是隨時可以被拋棄的“棄子”。



張晗強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。民進黨當局頑固“倚美謀獨”，換不來安全與和平，只會禍及當下，貽害子孫。