國台辦批駁“以和平包裝統一”謬論

國台辦發言人張晗在4月22日國台辦新聞發布會上答問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月22日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗4月22日在例行新聞發布會上批駁賴清德“以和平包裝統一”言論時表示，台灣是中國的一部分，根本不存在所謂的“主權”。和平是兩岸同胞的共同價值，維護台海和平穩定是兩岸同胞的共同期盼。



有記者提問說，賴清德近日稱，“和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，就可以達到；以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患”。請問對此有何評論？



張晗指出，台灣是中國的一部分，從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂的“主權”。中國是中華民族的共同家園。兩岸同胞要守護好、建設好這個共同家園，根本在於堅持“九二共識”、反對“台獨”，核心是認同兩岸同屬一個中國。



張晗認為，和平是兩岸同胞的共同價值，維護台海和平穩定是兩岸同胞的共同期盼。民進黨當局違背主流民意，頑固堅持“台獨”分裂立場，不斷操弄“以武謀獨”，處心積慮阻撓兩岸交流合作，是破壞台海和平的罪魁禍首、台海局勢緊張動蕩的始作俑者。



張晗強調，台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉，始終系於兩岸和平發展和祖國統一。越來越多的台灣同胞已經認清賴清德當局謀“獨”只會引戰、毀台，堅定反對“台獨”分裂和外來干涉，積極謀求台海和平穩定。