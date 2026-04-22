賴出訪被卡　國台辦：一中原則是大勢所趨

國台辦發言人張晗在4月22日國台辦新聞發布會上答問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月22日電（記者 海涵）賴清德原擬竄訪斯威士蘭，因有關國家拒絕向其包機發放飛行許可而取消。國台辦發言人張晗在今日例行發布會上表示，我們對有關國家堅持一個中國原則的立場和做法表示讚賞。



“得道多助，失道寡助。”張晗說，事實再次證明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向。



多家台灣媒體在發布會上就相關議題持續追問，張晗在回應中三度強調“台灣是中國的一部分，沒有什麼‘總統’”。



對於有台媒問及“大陸是否施壓非洲三國”，張晗說，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，妄圖變換花招“搞突破”，未能得逞後，又羅織所謂“經濟脅迫謬論”，完全是信口雌黃、自欺欺人、造謠抹黑，不過是想掩飾自己窘境罷了。



張晗強調，台灣問題的歷史經緯清清楚楚，台灣是中國一部分的法理事實明明白白。民進黨當局無論怎麼勾連外部勢力、以任何形式搞所謂“外交突破”都枉費心機，都改變不了台灣是中國一部分的事實，都撼動不了國際社會堅持一中原則的普遍共識和基本格局。



張晗說，我們一貫以一個中國原則來對待台灣對外交往問題，堅決反對任何企圖在國際上製造“兩個中國”“一中一台”的行徑。賴清德企圖通過外竄散布“台獨”分裂謬論、煽動“反中抗中”、勾連外部勢力謀“獨”挑釁，升高台海對立對抗、破壞台海和平穩定，損害島內民眾利益，必遭反對和失敗。

