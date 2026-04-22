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東部戰區組織133編隊完成西太海域演訓
http://www.CRNTT.com   2026-04-22 14:08:39
　　中評社北京4月22日電／東部戰區組織133編隊完成西太平洋海域演訓活動，經與西水道返回。

　　東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校表示，4月22日，中國人民解放軍東部戰區組織133編隊完成西太平洋海域演訓活動，經與西水道返回，有效檢驗了部隊遠海作戰能力。

　　來源：東部戰區

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