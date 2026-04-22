【
大
中
小
】 【
打 印
】
東部戰區組織133編隊完成西太海域演訓
http://www.CRNTT.com
2026-04-22 14:08:39
中評社北京4月22日電／東部戰區組織133編隊完成西太平洋海域演訓活動，經與西水道返回。
東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校表示，4月22日，中國人民解放軍東部戰區組織133編隊完成西太平洋海域演訓活動，經與西水道返回，有效檢驗了部隊遠海作戰能力。
來源：東部戰區
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
社評：日本介入台海 玩不得玩不起！
(2026-04-21 00:07:55)
東部戰區艦艇編隊過航橫當水道赴西太演訓
(2026-04-20 12:07:15)
東部戰區位東海相關海空域聯合戰備巡航
(2026-04-18 21:31:42)
日本驅逐艦過航台灣海峽 東部戰區發聲
(2026-04-18 10:40:44)
東部戰區海軍某大隊組織海上導彈攻擊訓練
(2026-04-01 09:24:41)
東部戰區空軍某場站構建全域驅鳥預警體系
(2026-03-27 10:21:08)
直擊東部戰區空軍航空兵某旅飛行訓練
(2026-03-26 11:50:50)
直擊東部戰區海軍某部開展實彈射擊訓練
(2026-03-25 10:38:50)
東部戰區海軍艦艇編隊開展實戰化訓練
(2026-03-24 10:00:38)
東部戰區海航某團組織新飛行員夜間海上訓練
(2026-03-24 09:31:15)