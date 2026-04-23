日本無人力量建設凸顯攻擊傾向

日本陸上自衛隊人員正在組裝無人機。 中評社北京4月23日電／近期，日本在防務領域密集推出無人化轉型舉措，通過設立專職機構、敲定採購計劃、加大預算投入等方式，逐步淘汰現役有人駕駛攻擊和偵察直升機，推動陸上自衛隊航空領域的結構性變革。這一系列動作表面是順應裝備技術發展趨勢，實則暗藏防衛戰略的攻擊性傾向。



多舉措推動轉型



4月初，日本防衛省宣布，為解決此前無人化裝備研發、採購、運用管理分散的問題，陸上自衛隊將在本月內正式成立專職機構，以推動無人機等無人化裝備發展。此舉標誌著其無人化轉型進入制度化推進階段。



該機構初期編制10餘人，主要職能包括無人裝備作戰概念開發、戰術樣式論證、採購管理、後勤維護等。據悉，該機構將重點推進兩項工作。一是組建以無人機為主的無人作戰部隊，開展無人機戰術演練，完善有人/無人協同作戰流程。二是推進依托人工智能技術的“省力化”改革，通過自動化手段簡化後勤、情報處理等流程，減少人力投入。該機構的設立，是日本為長期推進無人化轉型搭建的頂層架構，後續將根據轉型進度逐步擴大編制，強化對無人化裝備發展的集中管控。



與機構組建同步，日本明確無人機採購計劃，將其作為淘汰現役有人駕駛直升機的重要舉措，相關預算與選型工作已進入推進階段。



日本國會參議院4月上旬通過的2026財年防衛預算顯示，日本防衛省專門劃撥111億日元（約合6970萬美元）專項資金，為陸上自衛隊採購5架“廣域無人機”，並將此次採購明確為全面淘汰攻擊與偵察直升機的第一步。



預算文件對“廣域無人機”的定位明確，要求其具備遠距離探測水面艦艇及各類目標的能力，可為指揮機構提供火力引導所需情報，但未對裝備的武裝屬性作出限制，為採購察打一體無人機、賦予無人裝備攻擊能力預留空間。目前，土耳其拜卡公司生產的TB2S無人機和以色列航空航天工業公司生產的“蒼鷺”MkⅡ無人機被列入優先候選名單，已完成日本官方全流程測試與評估。

