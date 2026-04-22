首次！中國海軍以最高禮儀迎接烈士遺骸回國

中評社北京4月22日電／4月22日上午，中韓雙方在韓國仁川國際機場共同舉行交接儀式，韓方向中方移交第十三批12位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及146件遺物。



按照計劃，接迎第十三批在韓中國人民志願軍烈士遺骸的中國空軍運-20B專機，將於今天上午抵達沈陽桃仙國際機場。



在專機進入中國領空後，人民海軍將以最高禮儀迎接英雄回家。



戰艦肅立 海軍首次舉辦迎接烈士遺骸活動



總台記者 黃璐：我此刻就在大連旅順港內的鄂爾多斯艦上，搭載著第十三批在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物的專機，將於今天上午從韓國仁川國際機場起飛，進入我國領空後，會從旅順港的正上方經過，飛往沈陽桃仙國際機場。屆時，中國海軍將首次在這裡舉行莊嚴的迎接活動。



執行此次迎接任務的鄂爾多斯艦，是我國自主設計建造的054A型導彈護衛艦，裝備精良、戰力突出，是捍衛國家主權和海洋權益的主力戰艦，是名副其實的“國之利刃”。



全艦滿旗 海軍最高禮儀致敬英烈



此刻，現場的各項準備工作已全部就緒。全艦懸掛滿旗，從艦艏經過主桅杆一直延伸到艦艉，通信旗整齊排列、迎風飄揚。主桅杆上，五星紅旗高高飄揚；艦艏懸掛軍旗，艦艉懸掛海軍旗，每一面旗幟都承載著對英烈的崇敬與緬懷。



滿旗，是海軍艦艇在國家重大場合和迎接國家元首時才會啟用的最高禮儀。今天，中國海軍就以“國之利刃”和最高禮儀，向志願軍先烈們致以最崇高的敬意。

