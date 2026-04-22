記協新聞茶座：千億財政金融專項資金促內需

中國記協22日在京舉辦新聞茶座（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月22日電（記者 陳思遠）中國記協22日在京舉辦新聞茶座。中國財政科學研究院院長楊志勇指出，2026年是“十五五”開局之年，將繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。他強調，財政金融協同促內需專項資金已經設立了1000億元，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。



楊志勇圍繞“繼續實施更加積極的財政政策為‘十五五’劃落實提供有力保障”主題，解讀了中國財政政策的政策邏輯與發展導向。



他介紹，2026年更加積極的財政政策主要包括五方面內容。一是擴大財政支出盤子，確保必要支出力度。一般公共預算支出規模超30萬億元，赤字率安排在4%左右，赤字全部列於中央，全國政府性基金預算支出同比增長5.1%，多項支出創新高。



二是優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益。楊志勇表示，2026年將通過專項債、特別國債、超長期特別國債等多元債券品種，支持“兩重”建設、“兩新”工作、國有大型商業銀行補充一級資本，同時推進隱性債化解，助力提振消費、擴大投資，增加基本公共服務支出。



三是提高轉移支付資金效能，增強地方自主可用財力。楊志勇指出，中央對地方轉移支付連續四年超過10萬億元，相當於中央將全部稅收收入撥付地方後仍需額外借貸補充；同時優化支出結構，選擇部分省份開展整合統籌使用轉移支付資金試點，增強地方統籌能力。

