日媒：中日對立有可能出現新的火種

中評社香港4月22日電／日經新聞指出，日本海上自衛隊護衛艦4月17日通過台灣海峽，中國表示反對，在日本近海實施了軍事演習和巡邏。中日對立有加深之虞。



日本自衛隊統合幕僚監部4月20日表示，19日在鹿兒島縣橫當島西南60公里海域發現中國人民解放軍的導彈驅逐艦“包頭艦”和“黃岡號”護衛艦。據稱，經過與該縣奄美大島之間向東北方向前進，駛向太平洋。



中國人民解放軍東部戰區4月19日表示，“包頭艦”等在橫當島附近航行，在西太平洋進行了演習。中國軍艦進入太平洋時經常經過沖繩本島和宮古島之間。橫當島距離九州最南端僅為約300公里。



在此前的4月18日，東部戰區在東海的海空域實施了海空部隊巡邏。該戰區發言人表示，“根據安全形勢需要，常態組織有關軍事行動”。



另外，日本外務省4月20日表示，中國在東海日本主張的“日中中間線”的中方一側設置了新的構造物，這被認為是推進天然氣田開發的動向。



日經新聞認為，這一連串的行動被認為是針對17日日本海上自衛隊“雷”號驅逐艦通過台灣海峽而採取的反制措施。中國領導層將台灣定位為“核心利益中的核心”，堅決反對外部干預。



此外，“雷”號驅逐艦通過台灣海峽的日期也刺激了中國。台灣根據1895年4月17日簽訂的《下關條約》而被割讓給日本。中國軍方機關報《解放軍報》指出，日本故意選擇這個日期過航台灣海峽，批評稱“是對中國人民感情的極大傷害”。



中國政府反對2025年11月日本首相高市早苗關於台灣有事的國會答辯，一直加強對日施壓。敦促本國國民避免赴日旅行和留學，並要求國內航空公司減少飛往日本的航班。



2026年1月，宣佈基於兩用物項出口管制條例，加強對日出口管制。很多觀點認為對象中含有稀土。2月將日本企業列入兩用物項出口管制清單，理由是參與提高軍事力量。



如果此前以經濟為中心的中國的對日施壓波及到安保領域，中日對立將進一步激化，有可能出現新的火種。3月發生了日本陸上自衛隊官員闖入中國駐日大使館的事件。



日本政府尋求11月在中國廣東省深圳市舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間舉行中日首腦會談，但協調工作並未取得進展。