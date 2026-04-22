炸死3人　日高科技坦克車到底發生了什麼事？

中評社香港4月22日電／日本陸上自衛隊21日演習時，發生坦克炮塔彈藥爆炸，造成3死1重傷。朝日電視台節目《羽鳥新一早間秀》中，評論員玉川徹根據自身經驗，指出這輛高科技坦克的便利性和危險性。



是電流導致推進劑走火，還是強烈的衝擊？



爆炸事故發生在位於大分縣陸上自衛隊比壽台訓練場，當時西部軍區戰車部隊正在進行射擊訓練，一輛10式坦克的砲彈發生走火。據信在砲塔內的三人當場死亡，位於砲塔下方車體的駕駛受重傷。事故令前陸上自衛隊中將山下裕貴感到驚訝，他表示：“這是一輛完全由電腦控制的高科技坦克，發生這種事故實屬罕見。”山下列舉了兩種可能的事故原因：1）某種電流導致推進劑（發射砲彈的火藥）提前引爆；2）強烈的撞擊導致炸藥引爆。



因觸電而點燃，然後不知何故爆炸？



而玉川徹則說：“我曾經為了新聞報導乘坐過上一代90式坦克，砲塔內部空間非常狹窄。不難想像，如果三個人在裡面，火藥爆炸，會造成如此慘重的事故。據山下裕貴說，彈藥中的推進劑或炸藥一定是提前引爆了。以前，它像手槍一樣，擊鎚擊發，但現在似乎是電擊發，但現在似乎絕對有點火，所以可能會發生的點火。“我認為可能是某種故障導致的，但這絕對是最糟糕的事故。我們需要找出原因。”他說。