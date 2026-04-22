日解禁傷武器出口　韓媒：邁向具戰爭能力國家

中評社香港4月22日電／日本高市早苗政府21日修訂了規範防衛裝備品出口的《防衛裝備轉移三原則》及其運用指南，取消原本將完整成品出口限定於非戰鬥用途的5類限制，原則上允許出口具殺傷能力的武器。國際社會高度關注日本此一重大政策轉變。



韓媒《朝鮮日報》今天指出，日本允許出口過去在和平憲法體制下被禁止的具殺傷力武器。此為日本右派長期以來的夙願，即朝著“具備戰爭能力的國家”方向大幅邁進。日本在1967年制定《武器出口三原則》，對武器出口採取全面禁止的政策。此政策是基於被稱為“和平憲法”的現行《日本國憲法》第9條，其內容明確規定永久放棄戰爭與武力行使，並否定陸海空軍的戰力保有與交戰權。



然而，此政策在2014年安倍晉三內閣時期被重新檢討。當時日本制定了《防衛裝備移轉三原則》，朝解禁武器出口的方向前進。安倍透過修定此原則，允許在附帶條件的情況下出口武器。不過，當時可出口的防衛裝備僅限於救難、運輸、警戒、監視與掃雷5種類型，原則上仍禁止出口具有殺傷能力的完整武器成品。



《中時新聞網》報導，承襲安倍內閣方針的高市政權主張，應取消這項限制。高市政府在去年10月與右翼政黨日本維新會組成聯合內閣時，在協議文件中明確寫入修訂三原則運用指針。



《日本經濟新聞》指出，中國持續增強飛彈與航空母艦戰力，朝鮮也不斷推進飛彈開發。在這樣的背景下，日本除了提升自衛隊防衛能力之外，加強與美國、澳洲等盟友與志同道合國家的軍事合作的重要性日益提高。透過與盟國共享武器裝備，將能更有效因應聯合訓練及突發軍事狀況的準備工作。



《朝日新聞》評論，日本在戰後基於和平主義而長期自我克制的武器出口政策，已出現重大轉變。英國廣播公司（BBC）指出，日本這項宣布，標誌著東京在逐步擺脫戰後長期主導其國防政策的和平主義路線上，邁出一個重要里程碑。此時正值區域緊張局勢升高之際。



《紐約時報》指出，日本面臨來自中國日益升高的威脅，以及其主要盟友美國展現出不確定性的情況下，高市撤銷了對武器出口的限制。



在烏克蘭與中東的戰爭已對美國的武器生產能力造成壓力，而華盛頓長期承諾的不確定性，也促使盟友開始尋求多元化軍備供應來源。在此背景下，日本官員與外交人士向路透透露，包括波蘭與菲律賓等國家，正考慮向日本採購防衛裝備。美國駐日本大使格拉斯（George Glass）在X平台表示：“這項歷史性一步，不僅將提升與日美同盟合作國家的防衛能力，也將進一步強化我們維護區域和平與自由的整體能力。”