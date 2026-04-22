楊志勇答中評：以資金和制度助科技自立自強

中國財政科學研究院院長楊志勇回答中評社記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月22日電（記者 陳思遠）在22日舉辦的中國記協新聞茶座上，中國財政科學研究院院長楊志勇就如何推動我國高水平科技自立自強回答中評社記者提問。“一個是花錢，一個是制度建設。”他表示，高水平科技自立自強首先要靠基礎研究，因此政府加大了這方面的投入；同時，政府致力於營造良好營商環境，為企業成長創造有利條件。



中評社記者問道，政府各項工作均需財力支撐，而加快高水平科技自立自強是2026年政府工作任務之一，財政資金將如何向科技創新、人工智能等新質生產力領域傾斜？有何具體舉措？



楊志勇強調，科技進步是保障產業鏈、供應鏈安全的底層支撐，對國家發展至關重要。要實現高水平科技自立自強，最根本的是要靠基礎研究。他指出，在政府其他各部門經費壓縮的背景下，自然科學基金委相關基礎研究支出仍在持續增加，且在教育領域也加大投入。



在人工智能等新質生產力領域，楊志勇表示，需明確政府與市場的分工邊界。當前市場上活躍的創新主體多為民營企業，政府的職責就是營造良好營商環境，為企業成長創造有利條件。



楊志勇解釋，新質生產力主要集中在戰略性新興產業和未來產業兩大領域，未來產業的具體方向仍需市場探索。政府直接選投項目存在市場複雜性帶來的風險，而通過市場自主選擇、政府加以扶持的模式，既能讓市場主體承擔投資盈虧，又能通過稅收實現收益回饋。因此一定要區分市場能做什麼、政府能做什麼。

