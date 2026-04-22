紐時：日本解禁武器出口，背離戰後和平主義

中評社香港4月22日電／紐約時報中文網21日發表文章“日本解禁武器出口，進一步背離戰後和平主義”，文章認為，日本政府週二決定放寬對向海外出售更多武器的限制，這是二戰後擺脫和平主義政策的最新一步。目前日本正面臨來自中國的日益加劇的安全威脅以及快速變化的全球秩序。



在東京的一次內閣會議上，日本首相高市早苗取消了對日本製造武器海外銷售的長期限制。這一舉措是在日本接待30多位北約特使訪問以展示更緊密關係幾天後做出的，此前東京還與澳洲簽署了一項65億美元的軍艦供應協議。



高市早苗在X平台上發帖稱，這一變化在“日益嚴峻的安全情勢下”是必要的。



“如今，沒有任何一個國家能夠單獨維護自身的和平與安全，”她說。



對北京常有公開指責的高市早苗於去年上台執政。目前她正努力加強日本的國防工業，並建立一個更多元的盟友網路，因為日本對其主要夥伴美國的可靠性日益不確定。日本希望通過放寬出口管制向中國、朝鮮和俄羅斯表明，太平洋地區的民主國家正在構建全球武器供應鏈，以此增強在該地區的威懾力。



二戰後奉行和平主義的日本過去十年已逐步放寬武器出口限制，允許一些例外情況，例如用於救援、監視或根據許可協議出口。週二批准的變化將解除對國防承包商的束縛，允許它們直接向17個國家出售致命武器系統。例如，這將使日本公司能夠向菲律賓提供先進護衛艦，或向印度尼西亞提供潛艇。但日本仍將禁止向處於衝突中的國家轉讓致命武器，除非高級官員認定國家安全受到威脅。



對於外界擔憂的日本將放棄戰後和平主義，高市早苗寫道：“我們作為和平國家在戰後80多年所堅持的道路和基本原則絕對沒有任何改變。”



日本採取這一行動之際，美國正因伊朗戰爭而分心。特朗普政府最近幾週決定將部分軍事資產從亞洲調走以支持那場戰爭，令人愈發擔憂美國對該地區的承諾。

