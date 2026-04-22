駐韓美軍司令：薩德反導系統仍部署在韓半島

中評社香港4月22日電／韓聯社報道，駐韓美軍司令兼聯合國軍司令澤維爾·布倫森21日表示，駐韓美軍並未轉移“薩德”反導系統，其仍部署在韓半島。



布倫森當天出席美國參議院軍事委員會會議。他在被問及“將薩德反導系統從韓半島轉移至中東之舉會對對朝遏制力產生何種影響”時作出如上表述，並表示駐韓美軍正在轉運彈藥。美軍高官在公開場合確認未轉移薩德反導系統尚屬首次。據推測，他所指的彈藥可能是薩德攔截彈。



布倫森補充道，在軍方去年6月實施“午夜重錘”行動（美國對伊朗核設施的打擊）之前，曾有將雷達前移的措施。雖然其中一部分尚未恢復原位，但薩德反導系統本身仍在韓半島。據推測，他此番表述或與駐韓美軍“愛國者”防空導彈部隊部分兵力去年3月被輪換部署至中東後回歸一事有關。



對於薩德反導系統今後是否將繼續部署在韓半島的提問，布倫森予以肯定。他說，駐韓美軍曾為轉運彈藥將薩德系統轉移至烏山基地，此舉引發相關傳聞和過度擔憂。



對於戰時作戰指揮權移交問題，布倫森表示，應該基於條件推進移交工作，不能讓政治便利淩駕於相關條件之上。



布倫森表示，駐韓美軍將重點放在軍事實力方面，而非兵力規模。他指出，韓半島是捍衛美國本土安全、促進美國在本地區利益的核心戰略要地，為了應對瞬息萬變的戰略挑戰，駐韓美軍正在推進現代化，這也是我更強調能力而非兵力規模的原因。分析認為，他此番表述或暗示未來可能調整駐韓美軍規模。