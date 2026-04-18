社評：台當局“出訪”夢碎 莫再掩耳盜鈴

斯威士蘭國王曾來台出席賴清德2024就職典禮（網絡圖片） 中評社香港4月23日電／賴清德原定昨日出訪非洲“邦交國”斯威士蘭，但在前一天臨時宣布因專機航程途經的三國取消飛航許可，決定暫緩出訪。這是歷來台灣當政者首次因飛航許可取消而無法外訪，折射出當前台灣爭取“國際空間”之時面臨的一些現實問題。我們以為，台灣爭取“國際空間”有明確前提，一味“抗中”只會適得其反。



一、重演“抗中”劇本，台灣民眾已愈發不買賬



眾所周知，賴政府“出訪”遇到問題，就指責大陸施壓的做法已不是第一次。去年8月，賴清德打算出訪“邦交國”的行程就因特朗普政府拒絕其“過境”美國本土而沒有了下文。當時，面對被拒事實，賴清德辦公室只能緊急“找台階”，以“南部風災、美國對等關稅及區域形勢”為由，宣布“近期暫無海外訪問安排”。而這一次，整個計劃的行程更是從一開始就充滿尷尬，賴清德本來預計採取直飛路線直達斯威士蘭，但必經塞舌爾、毛里求斯和馬達加斯加的空域。如今進出斯威士蘭的關鍵航路臨時被封堵，令其措手不及，只能取消訪問，並再度指責是大陸打壓所致，並堅稱“台灣是一個主權國家”，將“台獨”路線的國際孤立現實暴露得清清楚楚。



我們也注意到，其實社交媒體上相當多的台灣民眾都對這套說辭表示不買賬：“再次證明台灣沒有主權”“又要推責了，笑死人，對策呢？”“好大喜功，碌碌無為，形容你們這屆政府團隊很貼切。”民聲反映問題本質，民進黨政府不應該，也無法再用此老套招數激化兩岸民意對立。



二、台灣不是主權國家，爭取“國際空間”有前提



所謂台灣的“國際空間”問題，涉及兩岸關係中最敏感的主權問題，而主權國家定義中的其中一個標準是：能與其他國家建立關係的國際法主體。這一點，台灣無法具備。因此，無論民進黨當局如何堅稱“台灣是一個主權國家”，它都不是一個主權國家，這個事實在現今國際上存在共識，辯無可辯。正如中國外交部對此的回應指，世界上早已不存在所謂“中華民國總統”，任何人以這種身份招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱。

