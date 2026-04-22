如何應對油價波動？楊志勇：戰爭結束最有效

中國財政科學研究院院長楊志勇22日在中國記協舉辦的新聞茶座上回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月22日電（記者 陳思遠）國內油價在4月21日24時迎來首次下調，然而美伊停火問題還在極限拉扯，國際油價後期還有較大波動風險。中國財政科學研究院院長楊志勇22日在中國記協舉辦的新聞茶座上回應相關提問時表示，國內成品油定價並非完全跟隨國際市場波動，石油儲備、能源替代對穩定油價很重要，而戰爭快點結束才是最有效的辦法。



針對近期國內成品油下調與國際油價波動風險，楊志勇表示，國內成品油定價綜合考量國際國內因素、調整周期、市場與社會承受能力，並非完全跟隨國際市場波動。



談及後續應對油價波動思路，楊志勇指出，石油的儲備及投放對市場的影響遠大於一般調控政策。此外，推動能源替代也有助於平抑價格。他強調，我國油價調控需在市場機製作用與社會可承受度之間權衡取舍，“當然我們更希望戰爭快點結束，這才是最有效的辦法”。



還有記者就當前地區及國際通脹壓力上升背景下中國的應對舉措提問。楊志勇指出，今年我國CPI呈現溫和回升態勢，物價上漲一定程度上受到能源、國際大宗商品等輸入性因素影響。從經濟規律看，物價過低易導致生產端利潤不足、供給收縮，過高則會加重民眾負擔，CPI 維持在2%左右是較為合理的區間。



他認為，國際通脹成因複雜，既有高關稅推高商品終端價格的因素，也有部分國家貨幣貶值等貨幣政策影響，需綜合分析措施。目前，中國物價穩定在合理區間，成品油調價機制等調控工具已在中東局勢擾動中發揮緩衝作用，有效平抑外部價格波動衝擊。



“我們怎樣緩衝這些因素，這是中國的做法，至於其他國家學不學，這是其他國家的事情。”楊志勇說。