北京來論：美重蹈覆轍　“台獨”喪鐘再響

廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍（中評社 資料照） 中評社北京4月23日電（作者 鄭劍）2月28日以來“無休止”的中東戰事表明，美國再次得到教訓，世界也再次看清美國外強中乾的本質：特朗普原本試圖挾對伊朗的“午夜之錘”、對委內瑞拉的“絕對決心”等一連串“贏麻了”的造勢，以“史詩狂怒”行動速勝伊朗，包括更迭政權、全面去核、去導彈化、斬斷“抵抗之弧”等。但事與願違，特朗普的戰爭計劃，從最初的以小時計算，一步步向著“4天”“4周”“很快，但不在本周”“戰事已經非常接近結束”等說法退卻、模糊，目前走到了如果不作出根本性的政治決定，對伊戰爭必將遙遙無期、陷入“無休止”的境地。如果特朗普決定展開大規模地面進攻，結果必定重蹈“越南戰爭”覆轍。果真如此的話，將來美國只能以另一個“西貢時刻”“阿富汗時刻”來收場了。



事實再次證明，曾經的全球唯一超級大國美國，其戰略能力已經從“願意不願意”的選擇，蛻變到“能不能”的問題了；一度被美國總統作為對外政策首選工具的美國軍隊，已經跌入大仗不敢打、中仗打不贏、小仗尚可應付一時的窘境了。



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這一切的發生，蓋源於美國奉行超級霸權主義和強權政治，導致綜合實力相對下降、社會層面嚴重撕裂、國家走向搖擺不定的殘酷現實。美國的實體經濟已經不足以支撐重大戰爭消耗，美國的軍工產業造不出足量優質武器，美國的武裝部隊正在喪失傳統戰鬥精神，美國的全體國民根本無法做到凝聚共識、同仇敵愾。



與蒸蒸日上的中國相比，美國的實體經濟和軍工產業大規模縮水、結構嚴重失衡、重大項目推進難以為繼。據權威統計，2025年中國實體經濟增加值為84330億美元，是美國53653億美元的1.57倍。在高端製造方面，中國在新能源汽車、5G通信、高鐵、船舶製造等一系列領域處於全球領先地位。2025年中國新能源汽車出口量達393.3萬輛，約占新能源汽車全球市場份額的68%；高鐵運營里程超過4.5萬公里，占全球總量70%以上。傳統製造方面，中國是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，從服裝、玩具到機床、工程機械，生產能力全產業鏈覆蓋。2025年中國鋼材產量達10.1億噸，占全球總量的53%；水泥產量達21.8億噸，占全球總量的57%。美國受去工業化進程影響，工業體系出現嚴重斷層，大量關鍵零部件依賴進口，供應鏈十分脆弱。加之人力成本高昂、物流費用昂貴、供應鏈管理複雜等因素，導致美國製造業生產成本居高不下、產品質量問題頻出，諸多產業競爭力下降。波音飛機輝煌不在，造船業早已是昨日黃花。



軍工產業方面，中國成本與規模優勢顯著，美國深陷困境。中國在軍工和重大項目上能夠集中力量辦大事，快速推進技術研發和裝備列裝。美國軍工複合體利益集團影響大，決策過程繁瑣，項目推進緩慢，生產效率低下。如中國造船產能是美國的200多倍，2025年中國新接船舶訂單量占全球總量的72%，而美國僅占1%左右。中國的造船廠可同時開工建造中等規模國家海軍編制所需各型艦艇，美國僅存少數幾家軍用船廠，產能嚴重不足。福特號航母從開工到服役耗時12年，至今仍未形成完全戰鬥力。進一步從成本與效率看，美國與中國的差距極大。國際權威評估，建造中的中國的055型萬噸大驅造價約9－10億美元，美國的阿利·伯克3型驅逐艦超過20億美元；中國的東風－17高超音速導彈造價僅為美製同類武器的三分之一，而產能卻是美軍的至少五倍。中國軍工企業通過全流程精細化再造，實現了效率質變。美國軍工企業管理混亂，效率低下。中國的福建號航母磁彈射系統可靠管用，五代機殲35、四代半殲15T、相控陣預警機空警600比翼齊飛；美國福特號航母的電磁彈射系統故障頻發，且至今不能適配F－35C隱身戰機。



雪上加霜的是，長期支撐美國對外干涉行動的聯盟戰略體系，正逐步走向鬆動瓦解。“美國優先”政策導向、特定利益集團與游說集團的插手干預，嚴重動搖了美國傳統聯盟根基，最親美的盟友夥伴或不聽從特朗普護航霍爾木茲海峽召喚，或陽奉陰違、打折扣應付。至於新的戰略聯盟，美國也無能力拓展了。例如從2011年開始啟動南海問題並以此為牽引組織新的反華同盟以來，收效甚微。除菲律賓外，無一國家真心實意跟著美國一條道走到黑。即便菲律賓，國內也存在政黨輪替、對外政策顛覆的循環。



2025年特朗普之所以再次上台，主要原因之一是美國民眾希望美國從無休止的戰爭中解脫出來，把國家戰略的中心轉向國內建設。但特朗普上台後，迅速忘了對選民的承諾。美式霸權思維的體系慣性加上特朗普的迷之自信，毫無懸念地戰勝了理性。特朗普一上台就大打出手，2025年一年空襲626次，超過拜登政府4年任期的總和（555次）。2026年更可能成為特朗普的戰爭年，也可能是“戰爭滑鐵盧”年。特朗普開始了無休止的戰爭，如此一來，美國繼續走下坡路便無懸念了。

