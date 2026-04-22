李貞秀提告“中選會”要求撤公告！法院已分案

中評社台北4月22日電／陸配李貞秀不滿“中選會”公告許忠信遞補當選民眾黨籍不分區“立委”，向台北高等行政法院遞狀控告“中選會”、“立法院”，請求確認公告無效、撤銷公告。法院說，昨天收案已分案審理。



中央社報道，陸配李貞秀身陷國籍及“立委”資格爭議，民眾黨中評會13日決定將李貞秀開除黨籍。“中選會”15日收到“立法院”註銷李貞秀名籍公函後，公告遞補者為民眾黨籍的許忠信。



“中選會”15日公告，主旨為公告“全國”不分區及僑居“國外”國民選出之第11屆“立法委員”遞補當選人名單。依據“中華民國憲法”增修條文第4條，公職人員選舉罷免法第73條第2項、第4項、第5項。公告事項為“全國”不分區及僑居“國外”國民選出之第11屆“立法委員”遞補當選人名單為台灣民眾黨許忠信。遞補當選之“立法委員”，其任期至第11屆“立法委員”任期屆滿之日為止。



民眾黨“立委”許忠信今天在“立法院長”韓國瑜陪同、大法官尤伯祥監誓下宣誓就職。李貞秀上午9時許突現身“立法院”收發室，表示要將“行政訴訟起訴狀”交給韓國瑜。李貞秀接受記者訪問時說，“儀式開始就來不及了”，希望能盡早交給韓國瑜，“看能不能來得及阻止宣誓”。



法院表示，昨天收到李貞秀訴狀，已分案為115訴字510號，案由為公職人員選舉罷免法，原告李貞秀，被告“中央選委會”、“立法院”，先位聲明是確認公告無效，備位聲明則是撤銷公告。因李貞秀聲請停止執行原處分，法院另有拆分出一件停字案。