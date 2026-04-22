日防衛相就唱國歌爭議稱將修改省內報告機制

中評社香港4月22日電／共同社報導，圍繞日本陸上自衛官在自民黨大會上唱國歌一事，防衛相小泉進次郎22日在眾院內閣委員會等的聯合審查會上表示，考慮對防衛省內的報告機制進行修改。他表示：“沒有上報到包括我在內的幹部層級。作為組織，必須對報告方式等進行調整。”



《自衛隊法》第61條限制了自衛隊員除行使選舉權外的政治活動。首相高市早苗主張“法律上沒有問題”，但在野黨等紛紛對政府和自民黨的應對提出批評，認為會引發對政治中立性的質疑。



審查會上，中道改革聯合的議員長妻昭要求成立工作組核實情況。小泉對此表示：“將認真思考怎麼做更為恰當，避免國民對自衛隊的信任產生動搖，也避免政治中立性遭到質疑。”



關於自衛官參加自民黨大會的原委，小泉解釋稱，陸上幕僚監部廣報室的負責人通過陸幕內的相關部門向防衛省人事教育局負責人進行了諮詢。得到的答覆是法律上沒有問題，陸幕廣報室隨後向陸上幕僚長進行了報告。



自衛官提交的“外部音樂活動申請書”中記載，參加黨大會是“應邀參加音樂活動”，不收取報酬等。



該自衛官出席了12日的自民黨大會，身穿有陸上幕僚長的指示時應穿的演奏制服演唱國歌。主持人介紹時稱其是“2014年作為陸上自衛隊首位聲樂人員入隊”。