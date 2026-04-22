能不能幫柯文哲辯護？陳水扁：律師執照被吊銷

中評社台北4月22日電／前台北市長柯文哲涉京華城弊案、政治獻金等案，台北地院一審宣判17年，褫奪公權6年，全案可上訴。對此，一名網友在社群平台詢問陳水扁，“阿扁‘總統’能不能出來幫柯文哲辯護，畢竟是他是墨綠的”，未料真讓阿扁留言回覆“阿扁的律師執照被吊銷了”，更自嘲第一名考到的律師執照就沒了，“哭哭”。



阿扁律師執照沒了想哭哭：第一名考上的



TVBS報導，近日有網友在Threads發文標註陳水扁，詢問阿扁總統能不能出來幫柯文哲辯護，畢竟是他是墨綠的。不到一小時，陳水扁便回應，“阿扁的律師執照被吊銷了”。有網友留言調侃，再考一次一定高分錄取，阿扁則語帶委屈，“大三第一名考上高考的律師執照就這樣被吊銷了，哭哭”。



網友們對貼文也表示，“笑死，民眾黨有王牌律師黃國昌和黃珊珊就夠了”、“我比較喜歡看阿扁‘總統在’‘翠’上面海巡，比較適合退休‘總統’的退休生活，上法庭太累了”、“當阿扁北七逆，現在還能在外面趴趴造，去幫柯文哲講話馬上抓回去關，管你手一分鐘抖幾下”、“請他辯護貪污的案件，這是請鬼拿藥單嗎”。



取消阿扁律師執照未定讞 高北行更審中



陳水扁於1974年未畢業即考取律師證書，卻因觸犯貪污案，遭最高法院判刑11年，根據《律師法》規定，“受1年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽”，陳水扁的律師證照遭廢止。陳水扁主張此判決違反罪刑法定主義提起上訴，最高行政法院認定未依職權調查證據、判決不備理由的違法之處，廢棄原判決，目前發回北高行更審。