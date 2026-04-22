外交部4月22日例行記者會全文

中評社北京4月22日電／2026年4月22日外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會：



《環球時報》記者：據報導，繼昨天向靖國神社供奉祭品後，今天日本首相高市早苗再次供奉祭祀費。成長戰略擔當大臣城內實、自民黨總務會長有村治子和多名國會議員前往參拜。請問中方對此有何評論？



郭嘉昆：我們昨天已闡明中方的嚴正立場。日方涉靖國神社一系列消極動向公然挑釁國際正義，粗暴踐踏人類良知。中方對上述惡行十分憤慨、嚴厲譴責。



二戰期間，日本軍國主義犯下罄竹難書的滔天罪行，給中國等亞洲國家和世界帶來深重災難。靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的“戰犯神社”，供奉有對侵略戰爭負有直接罪責的二戰甲級戰犯，包括戰爭狂人、頭號戰犯東條英機、侵華賊首土肥原賢二、南京大屠殺元凶鬆井石根、偷襲珍珠港的下令者永野修身、殺害無數朝鮮半島抗日民眾的罪魁小磯國昭等，這些人均是對亞洲乃至世界人民犯下滔天罪行的重要戰爭責任者。



靖國神社問題的實質是日本能否正確認識和深刻反省軍國主義侵略歷史，能否汲取歷史教訓、避免重蹈歷史覆轍。這事關中日關係政治基礎，事關日本國家信義，事關戰後國際秩序與國際和平、國際正義。日方涉靖國神社消極動向，反映出日本罔顧國際社會關切，漠視國內外正義輿論，始終拒絕承認二戰侵略歷史，企圖為侵略戰爭和甲級戰犯翻案，進而挑戰東京審判定論和戰後國際秩序。近一段時間，日本政府在涉及中國台灣、二戰歷史和軍事安全等問題上消極動向突出，挑釁冒險舉動頻頻。高市發表涉台謬論，嚴重衝擊中日關係。面對中方和日本國內外的強烈批評反對，日方某些政客和右翼勢力不僅不思悔改，反而變本加厲，中國人民、當年遭受日軍侵略的各國人民、世界上一切愛好和平的正義力量，對此絕不答應。



今年是東京審判開庭80周年。這場審判判定了日本軍國主義及軍國主義分子發動和實施侵略戰爭及其相關罪行，捍衛了歷史真相、國際公義和人類尊嚴。80年後的今天，日本“新型軍國主義”再次露出獠牙、成勢為患，威脅世界和平穩定。國際社會必須予以堅決反擊，決不允許日本軍國主義死灰復燃。



《中國日報》記者：4月26日是世界知識產權日，本周也是全國知識產權宣傳周。近年來，中國在人工智能、量子科技、載人航天等新興領域不斷取得突破，“中國創造”的熱度正在趕超“中國製造”。但仍有個別國家質疑中國在關鍵領域存在侵犯知識產權、“竊取”尖端技術的行為，並以此為由出台各類針對中國的禁令。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：保護知識產權就是保護創新，為高質量發展保駕護航。中國已經成為世界知識產權大國，國際專利申請量多年排名第一。中國持續深化知識產權保護，建成81個國家級知識產權保護中心、50家快速維權中心，99個海外知識產權糾紛應對指導工作平台，知識產權保護社會滿意度穩步提升。越來越多的跨國企業來華布局研發中心，在華發明專利有效量逐年增長。中國不僅是“世界工廠”，也在成長為“全球創新實驗室”。所謂“竊取”知識產權完全是子虛烏有。



中國發展靠的是自身的不懈奮鬥，也得益於互利共贏的國際合作。中方將繼續秉持人類命運共同體理念，堅持開放包容、平衡普惠的原則，推進知識產權領域國際合作，推動全球知識產權治理體制向著更加公正合理方向發展。



法新社記者：美國總統特朗普周二宣布延長同伊朗達成的停火安排。中方對此有何評論？中方的外交努力是否在其中發揮了作用？



郭嘉昆：當前地區局勢處於戰和轉換的關鍵階段，當務之急仍是全力避免戰端重啟。中方支持相關方繼續堅持通過政治外交途徑化解爭端，實現全面、持久停火止戰，維護好中東和海灣地區和平穩定。中方願根據習近平主席四點主張精神，同國際社會一道為此發揮積極建設性作用。



路透社記者：台灣方面表示，由於塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加取消了飛行許可，賴清德不得不取消對斯威士蘭的訪問，並稱三國受到中國大陸的“經濟脅迫”。中方對此有何回應？是否曾就飛行許可問題同這三個國家或其他非洲國家進行接觸？



郭嘉昆：非洲除斯威士蘭外53國均同中國建交，並同非盟一道通過2024年中非合作論壇《北京宣言》，多次表示堅定奉行一個中國原則，重申世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。有關國家堅持一個中國原則，完全符合國際法和國際關係基本準則，中方表示高度讚賞。事實十分清楚，世界上早已不存在所謂“中華民國總統”，任何人以這種身份招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱。一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流。“台獨”勢力的分裂圖謀只是螳臂當車，必將自取滅亡。



路透社記者：美國總統特朗普接受採訪時稱，美方攔截的伊朗貨輪可能載有“來自中國的禮物”，並稱他認為同中方“有共識”。中方對此有何評論？自中國出發的懸掛伊朗國旗貨輪裝載什麼物品？



郭嘉昆：中方已多次表明有關立場。我們願重申，作為負責任大國，中國一貫模範履行應盡的國際義務。