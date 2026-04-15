美學者呼籲中美重現“乒乓外交”勇氣

“區域國別論壇·全球名家”系列第七場活動舉行，主題為“下一個十年：中國、美國與新多極世界”（中評社 王昭攝） 中評社北京4月24日電（實習記者 王昭）4月22日，由中國人民大學重陽金融研究院與中國人民大學全球領導力學院聯合主辦的“區域國別論壇·全球名家”系列第七場活動在北京舉行。擔任主講嘉賓的美國外交政策協會高級研究員、美國諾威治大學和平與戰爭中心應用研究員薩瓦爾·卡什梅里表示，當前中美兩國之間最大的問題是缺少溝通交流，想改變這種現狀，需要兩國領導人的努力。他以“乒乓外交”為例，認為“這是當前局勢下所需要的領導力。”



本次活動以“下一個十年：中國、美國與新多極世界”為主題，由中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文主持。



卡什梅里結合其多年對美國全球戰略及中美關係的觀察，圍繞未來十年大國博弈下的多極化世界發展發表了主題演講。他表示，當前中美兩國之間最大的問題是缺少溝通交流、缺乏相互理解。現在中國學者去美國交流越來越難，多數美國人對中國的認知仍停留在冷戰時期蘇聯共產主義的印象中，“共產主義”這個詞在美國是個貶義詞。美國人沒有意識到，中國的治理體系在很多方面比美國更有效。



卡什梅里強調，要想改變這種現狀，需要兩國領導人的努力。他特別回顧了55年前的中美“乒乓外交”，1949年新中國成立以來中美關係最低谷的時候，兩國政府都大膽決策，有了後來的“乒乓外交”，為第二年尼克松訪華、中美關係翻開新篇章鋪平了道路。“尼克松總統頂著黨內和國內的壓力，接受了毛主席的邀請訪華。在當時兩國的政治環境下，這是個衝破萬難的重大決定。這正是在當前政治局勢下所需要的那種領導力。”卡什梅里說。



談到特朗普政府的外交政策和美國政治制度時，卡什梅里坦言自己並不完全贊成特朗普的政策，但他也表示，大選時有約7300萬美國選民投票支持了特朗普。特朗普當選總統不是偶然，是很多美國人想要的結果。他指出，美國制度的設計初衷是通過三權分立實現制衡，但特朗普總統正在不斷試探權力的邊界。卡什梅里對美國的制度韌性持樂觀態度，“美國人有很強的自我改變、改變國家的能力，所以我樂觀地認為，情況會好轉的。”他說。



在演講中，他還特別強調了當前中美經濟存在競爭但又相互依存的現狀。中美之間，頭等大事就是做生意。美國與中國單日的貿易額遠超過去和蘇聯一整年的貿易額。美國中央情報局的數據顯示，中國現在已經是世界上最大的經濟體。兩國確實存在競爭關係，但競爭也是社會繁榮發展的動力。他借用中國哲學中“陰”和“陽”兩個概念進行解釋——中國哲學強調“陰”“陽”互補平衡，正如中美兩國誰也離不開誰。中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，影響波及全世界。作為兩個擁核大國，衝突和對抗是不可想象的，甚至可能終結人類文明。未來建立起新的世界秩序，是一定會發生的。

