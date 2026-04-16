美印太司令部與日本菲律賓加緊對華戰略協同

帕帕羅在參議院聽證會上談印太司令部如何威懾中國 美參院視頻 中評社華盛頓4月22日電（記者 余東暉）美軍印太司令塞繆爾·帕帕羅海軍上將透露，美軍印太司令部正與日本和菲律賓加緊進行戰略協同和軍事部署，包括與日本協調指揮與控制、加強在西南群島的雙邊存在，增強日本的反擊能力；與菲律賓合作強化地區防禦態勢，將菲律賓的綜合群島防禦概念付諸實踐。雖然帕帕羅並沒有點名中國，但其針對中國的用意昭然。



帕帕羅21日出席美國國會參議院軍事委員會2027財年國防預算聽證會。這是每年美軍各兵種和司令部向國會要錢的機會，因此他們通常會渲染外部威脅，強調自己兵種和司令部保持強大能力的重要性。印太司令部自然也不例外。



特朗普第二任的國防戰略將威懾中國作為確保美國本土和西半球安全之外的頭等優先，印太司令部作為實施這種戰略的首要執行者，帕帕羅聲稱：“我們的戰略很明確：我們必須阻止中國通過軍事進攻實現其目標，同時加強聯盟網絡和夥伴關係，這構成了我們最大的不對稱優勢。”



帕帕羅大肆渲染“中國軍事威脅”。他稱，中國繼續推進其快速的軍事建設和現代化，經常通過持續不斷的軍事施壓行動來展示其日益增長的實力和能力。“北京不排除對台灣使用武力；其在台灣附近的行動不僅是演習，也是為潛在的武力統一進行預演”。