楊豐溢談台灣鋼構建築及其雷銲箱型柱工法

楊豐溢建築師 中評社高雄4月23日電（作者 陳雅婷）在全球淨零碳排趨勢、營建業缺工壓力與台灣耐震安全要求同步升高的背景下，鋼構建築正由傳統現場營造模式，逐步走向更高效率、更高精度的製造化階段。台灣建築師、MSA明森建築團隊主持人楊豐溢表示，鋼構建築未來不再只是廠房、大型商辦或特殊公共工程的專屬選項，而將進一步走入住宅、危老改建及都市更新等多元建築領域；其中，他所發明的「雷銲箱型柱（Laser-welded steel structures Box-column）」及其延伸的BCB工法，更有機會成為台灣鋼構製程的重要突破。



楊豐溢指出，從結構力學角度來看，建築主要結構可分為樑、柱、牆、板等系統，外牆與樓板所承受的各類載重，包括家具、設備、使用載重、風力與地震力等，最後都會經由樑傳到柱，再由柱傳到基礎。因此，柱體不只是支撐構件，更是整棟建築安全與應力傳遞的核心。箱型柱因屬封閉中空矩形鋼構構件，具有雙向抗彎剛度相同、抗扭能力強等優點，長期被廣泛應用於高層建築及大跨度結構。



他表示，箱型柱雖性能優良，但製造過程長期存在一項最關鍵、也最繁複的難題，就是柱內橫隔板的施工與銲接。當H型鋼樑與箱型柱結合時，H樑上下翼板的應力必須有效傳遞至柱另一端構件，因此柱內必須設置與翼板連結的鋼板，也就是「橫隔板」。然而箱型柱一旦形成，即為封閉空間，橫隔板必須在內部施工與銲接，這也使它成為鋼構生產流程中的「要徑」，亦即工程管理中的關鍵路徑。



他說，傳統箱型柱多採淺弧銲工法，雖然技術成熟，但限制也十分明顯。例如內部銲接施工與檢測都不容易，大量開槽銲若使用背襯板，還必須格外注意密合度，以防空隙造成焊接瑕疵；焊道除需100%目視檢測外，對接焊道還必須進行超音波檢測。若以50毫米板厚為例，傳統工法往往需要多達20道填焊程序，工序繁雜、耗時費工，品質穩定性與現場管理難度也隨之提高。

