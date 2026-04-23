特朗普稱沒終戰時間表　伊朗要求取消海上封鎖

中評社香港4月23日電／美國總統特朗普22日稱，何時結束對伊朗戰事“沒有時間表”，也無需著急。白宮同樣否認特朗普就與伊朗停火的延長時間設最後期限。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫強調，美國取消海上封鎖，全面停火才有意義。



特朗普當天接受福克斯新聞頻道採訪時，否認他為了保住中期選舉而急於結束當前戰事，稱關於延長停火存在“3到5天”窗口期的報導不屬實，停火“沒有任何時間壓力”。針對特朗普沒有終戰時間表的最新表態，美國有線電視新聞網一篇報導指出，特朗普先前多次公開聲稱對伊朗的軍事行動將只持續“4到6周”。



白宮新聞秘書萊維特稍早時候表示，特朗普並未就伊方回覆美方的終戰提議設定任何“明確的最後期限”，但具體時間表最終將由特朗普自己決定。



萊維特說，等待伊朗方面回覆的同時，美國仍對伊朗保持戰略施壓，包括繼續對伊朗實施“經濟狂怒行動”，海上封鎖也未曾中斷。



特朗普21日在社交媒體發表聲明說，應巴基斯坦請求，他將延長同伊朗的停火期限，直至伊朗方面拿出一份意見一致的方案。以色列第12頻道電視台報導，以方從美方獲悉，特朗普就延長對伊朗停火所設定的期限將於26日到期。



新華社報導，伊朗政府22日對美方提出延長停火期限未作直接回應。針對特朗普有關美伊可能在24日舉行新一輪談判的言論，伊朗塔斯尼姆通訊社說，特朗普“又說謊了”，伊朗尚未改變不參加談判的計劃。



卡利巴夫在社交媒體發文說，衹有在不以海上封鎖和“劫持”世界經濟為前提、且以色列在各條戰線停戰的情況下，全面停火才有意義。若嚴重違反停火協議，重新開放霍爾木茲海峽是不可能的。伊朗總統佩澤希齊揚也在社交媒體發文說，違背承諾、實施封鎖並進行威脅，是真正談判的主要障礙。“世界已經看清你們（美國）無休止的虛偽言辭以及言行不一。”



據伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣佈當天扣押兩艘企圖在沒有獲得授權的情況下通過霍爾木茲海峽的船隻。不過，萊維特稱，特朗普並不認為這一行為違反停火協議。她說，“這些並非美國船隻，也不是以色列船隻”。



先前，美軍19日在阿曼灣海域武力攔截並強行控制一艘伊朗集裝箱貨船。國際海事組織秘書長多明格斯22日表示，襲擊和扣押商船不可接受，呼籲立即釋放所有被扣船隻及無辜海員。