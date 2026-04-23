5月1日零關稅　非洲咖啡豆出口中國更順暢

湖南省長沙市高橋大市場“非洲咖啡街”一家咖啡館，咖啡師彭傑在製作咖啡飲品。（新華社 資料圖片） 中評社香港4月23日電／3月底，在肯尼亞享受零關稅出口中國商品展示會暨中國-肯尼亞商務論壇上，記者第一次見到姆布拉。展位前，她用一句略帶口音的中文“你好”向記者打招呼。姆布拉告訴記者，她2016年創立烏塔克咖啡公司，2018年作為非洲代表前往中國雲南參加咖啡比賽。正是那次經歷，讓她與中國市場建立了聯繫。



展會結束後，新華社記者來到姆布拉的咖啡工廠。廠區瀰漫著肯尼亞咖啡特有的果酸香氣，咖啡豆按照烘焙程度分裝在不同容器裡，顏色從淺棕到深褐漸次變化；另一側，尚未烘焙的咖啡生豆則整齊堆放。



咖啡產業是肯尼亞的重要經濟支柱之一，長期位居農業出口創匯前列。隨著中國咖啡消費市場持續擴大，肯尼亞已成為中國重要的咖啡進口來源國之

一。



“中國客戶採購的多是評分90分以上的精品咖啡生豆，對品質要求很高，屬於高端細分市場。”姆布拉告訴記者，目前公司出口至中國的主要是高品質咖啡生豆，約佔其出口總量的40%。



走進咖啡實驗室，不同批次的樣品杯和標準化杯測器具擺放在長桌上，每一份咖啡豆樣品都標注著產地、處理方式和批次信息。



談到中國客戶的特點，姆布拉說，他們非常重視可追溯性，確定採購意向後，一些中國買家會深入瞭解咖啡的具體產地、農戶信息甚至生產過程，有的還會實地走訪農場。這種消費偏好對咖啡提出更高要求——不僅僅是農產品，還應承載產地故事和文化內涵。



中國是咖啡消費市場，也是新興生產力量。在姆布拉看來，中國市場具備識別和接受高品質咖啡的能力。“這也是我們把中國視為有潛力市場的重要原因之一。”她說，企業既通過行業協會建立的網絡與中國保持互動，也通過觀察中國咖啡產業發展判斷市場變化。