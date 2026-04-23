星島：沃什必須捍衛美聯儲獨立性

美聯儲大樓 （新華社 資料圖片） 中評社香港4月23日電／獲特朗普提名出任美聯儲主席的沃什（Kevin Warsh），日前出席了參議院的聽證會。鑑於美聯儲在貨幣政策領域的關鍵影響力，這場聽證會自然備受矚目。許多投資者與分析師都想從中窺探未來美聯儲政策的初步信號。然而沃什本人的說法，整體上呈現“承諾堅定、細節模糊”的特點，尤其在局方能否頂住特朗普民粹壓力的問題上，他始終無法讓人放心。



星島日報今天社論指出，在民粹政治的年代，美聯儲正面臨前所未有的壓力。從特朗普啟動對現任主席鮑威爾的刑事調查，到試圖繞過法律程序解除美聯儲官員職務，這一切都令市場極度不安。局方能否守住“去政治化”的傳統，抑或被逼迎合白宮的短期訴求，既關乎自身公信力，更影響全球經濟穩定。



沃什做過美聯儲理事，經驗豐富，絕對是首屈一指的金融精英。但由於他的主席職務是特朗普親自提名的，先天背負著難以擺脫的“原罪”。在聽證會上，有人質疑其個人資產超過1.3億美元，投資組合涵蓋加密貨幣，這些利益是否與特朗普家族存在千絲萬縷的聯繫？這實際上是一道關乎“利益衝突”的問題。民主黨參議員沃倫更要求沃什列舉一項在經濟議題上與總統意見相左之處。對於這種敏感問題，沃什選擇避而不答，難免授人以柄。儘管他反覆強調自己不是總統的“木偶”，會捍衛美聯儲的獨立性，但這些表態不足以令市場安心。



實踐證明，大多數總統（短視政客）都偏好較低利率，這本身並不會損害美聯儲的獨立性。真正的考驗在於：特朗普的陰影正籠罩著美聯儲，當前經濟環境又極為複雜，甚至還有戰爭因素。在這些背景下，沃什會否為了支持特朗普的戰爭開支而故意壓低利率？抑或他能繼續謹守專業，根據客觀數據而非政治需要作出決策？這正是市場最為關切的議題。



社論指出，2026年是一個重要的轉折年份。原先，市場認定今年是“減息年”，但隨著美伊戰爭僵持不下，下半年的利率走勢撲朔迷離。戰爭勢必推高全球能源與運輸成本，加劇通脹壓力；一旦中東衝突持續至6月或更久，霍爾木茲海峽封閉下去，屆時的問題恐怕不再是“會否減息”，而是“會否加息”。加息雖有助於抑制需求、對抗通脹，卻可能令全球經濟陷入“滯脹”，即增長停滯與物價上漲並存的噩夢局面。這將嚴重打擊全球貿易，並對美國本土就業與消費產生劇烈衝擊。沃什必須細心權衡這些相互衝突的風險，而這恰恰是考驗其專業判斷與政治定力的關鍵時刻。



儘管沃什的提名尚未獲得國會確認，但考慮到共和黨在參議院的議席優勢，一般相信通過確認只是時間問題。目前這個階段，我們仍無法判定他上任後的實際決策方向。從原則上來看，若美聯儲的獨立性淪為一句廉價口號，不僅美國經濟將面臨更大的波動風險，全球金融市場也將為此付出沉重代價。