大公報：拓展金融合作　提升市場活力

中評社香港4月23日電／大公報今天社評說，香港交易所與馬來西亞交易所上月簽訂合作備忘錄，拓展ETF、伊斯蘭金融等領域合作，這是港交所近年積極深化與境外金融市場聯通的最新努力。面對國際地緣政治複雜多變，港交所大力推進與境外市場的合作，不斷豐富金融產品，增強市場活力，對鞏固提升香港國際金融中心地位、助力金融強國建設，具有積極意義。



社評說，香港是國際金融中心之一，更是外國企業進入中國內地的橋頭堡，馬來西亞的企業可利用香港市場的高流動性進行融資，並作為進入中國內地的跳板。另一方面，馬來西亞既是香港及內地企業進入東盟的門戶，也是伊斯蘭金融的重要市場，近年馬來西亞經濟增長勢頭良好，正在構建半導體生態圈，亦有大量製造業及先進製造業，港馬雙方的交易所合作空間龐大。



聯合冠名指數“香港交易所馬來西亞交易所大盤指數”作為雙方合作的“頭炮”，追蹤兩地60間市值最高的公司，配置比例是六成港股和四成馬來西亞股市。港交所已與一間ETF發行商簽訂授權協議，準備在港推出追蹤該指數的ETF產品，吸引環球資金，從而提升行業估值與全球資本對接。港交所方面更指出，有關指數符合“互聯互通”標準，這意味著有機會納入“南向通”，讓內地投資者能夠一站式參與香港及馬來西亞的股份投資，同時引導資金回流至當地市場。



為了獲得更多資金支持，不少企業選擇雙重上市，這是港馬交易所合作的另一項內容。目前，在香港與馬來西亞雙重上市的公司衹有一家，但隨著雙方攜手合作，已有企業諮詢在兩地雙重上市的事宜，相信很快就會取得新的進展。



除了傳統證券交易，伊斯蘭金融也成為雙方合作的重要議題。在馬來西亞資本市場中，伊斯蘭資本佔比高達六成以上，超過5萬億港元。雙方合作為伊斯蘭資金進入本港市場打開了通道。事實上，近日的中東戰火促使伊斯蘭金融重新調整在全球市場的配置，有跡象顯示部分資金流入本港。港交所敏銳地抓住了這一機會，乘熱打鐵，與馬來西亞交易所合作，這將進一步強化香港國際金融中心的競爭力。



百年變局加速演進，對香港而言是挑戰與機遇並存，而機遇大於挑戰。隨著內地進一步擴大對外開放，越來越多內地企業通過香港平台布局國際市場，積極參與全球供應鏈的重組；同時有越來越多外國企業通過香港進入內地，分享中國高質量發展帶來的紅利，香港的內聯外通優勢是無法取代的。特別是，國際局勢變局交織，香港作為國際資金“安全港”的角色更加凸顯。行政長官李家超等特區官員近年多次主動出擊，出訪中東、東南亞等地，簽署了多項合作協議或備忘錄，這些努力正在不斷地開花結果。



社評說，在特區政府積極作為、不斷拓展國際交往合作的過程中，港交所的表現非常亮眼。早在2023年底，亞洲首隻沙特ETF在港上市，雙方共同開發相關金融產品。不久前，“港交所韓交所半導體指數”及“恒生韓交所港韓指數系統”的推出，標誌著香港與韓國金融市場的合作進入實質階段。有關指數追蹤兩地科技龍頭，特別是半導體領域的投資機遇，市場反應相當熱烈。



“十五五”規劃明確支持香港鞏固提升國際金融中心地位，特區政府正著手制訂本港的首份“五年規劃”，香港在加快融入與服務國家發展大局中，內聯外通的優勢將更加突出，國際金融中心的潛力將得到更大釋放，加快實現發展突破。